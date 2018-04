Bu pazar sizi çok özel lezzetlerle tanıştırmak istiyorum. Bodrum'dayken tanıştığım bu mekanın adı La Pasion. İspanyolca tutku anlamına gelen La Pasion'un hem sahibi, hem şefi, hem de her şeyi ise Necmettin Kılıç, yani nam-ı diğer Neco Şef. Tırnakları ile kazıyarak, seneler içerisinde deyim yerindeyse tamamen sıfırdan gelerek sahip olduğu bu mutfağa, tutku ile bağlanmış olması hiç tesadüf değil. Türk damak tadına uyarladığı tapas yorumlarını tattığım an itibariyle, damak hafızama bu unutulmaz lezzetleri kaydettim. Neco Şef'in mutfakta, araştırmacı ve bir o kadar da o kadar özgün bir stili var ki, hazırladığı her tabakta bu lezzetleri bir araya nasıl akıl etmiş de getirmiş diyerek şok oluyorsunuz. San Sebastian'a gidip bizzat İspanyol mutfaklarında çalışıp İspanyol yemeklerinin inceliklerini öğrenmesi de kendisini benim için bu konuda bilirkişi olduğuna ikna etti.

TAPAS NEDİR?

Kelime anlamı kapak demektir. Ortaya iki kişilik olarak gelen mezelerdir. İspanya Kralı 10. Alfonso bir hastalığa yakalanır. Fakat hiçbir şey yemediği için midesi de zarar görür, o yüzden içeceğinin her yudumunda ufak bir atıştırmalık koyarlar bardağının ağzına. Kral en sonunda iyileşir ve bir ferman yayınlayarak "Bu topraklarda yaşayan hangi insan bu aperatiflerden yemezse bizden değildir" der.

PINCHOSU BİLİYOR MUSUNUZ?

Pinchos; ufak atıştırmalıklardır. Genelde bask bölgesinde bu isim kullanılır. Kelime kökü 'çubuk' anlamındadır. Genelikle kürdanla yani küçük çubuklarla servis edildiği için bu ismi almıştır. Tapas ise genelde tabakta iki kişilik olarak servis edilir. Bugünlük benden bu kadar. Buradan unutulmaz anılarla ayrılıyorum. La Pasion'a tüm gönlünü katmış Sevgili Dilara ve mutfağını bizlere ardına kadar açan Neco Şef; unutulmayacaksınız.

PATATES BRAVAS



1 kg. patates

BRAVAS SOSU İÇİN:

1 kilo domates

2 tane kırmızı biber

Yarım soğan

5-6 diş sarımsak biberiye, kekik

Yarım çay bardağı sıvı yağ

AOLİ SOSU İÇİN:

3 adet yumurtanın sarısı

Zeytinyağı

4 diş sarımsak

2 limon suyu

Yapılışı: Patatesleri soyup haşlıyoruz, ardından küp küp doğrayıp kızartıyoruz. Bravas sosu için; tüm malzemeyi kaynatıp ardından blenderda çekiyoruz. Aioli sos içinse; yumurta ve yağı iyice çırpıp yavaş yavaş limon ilavesiyle bir mayonez hazırlayıp içine rendelenmiş sarımsak ekliyoruz. Kızarmış patatesleri bu iki sos ile birlikte servis ediyoruz.

İSPANYOL KÖFTESİ



1 kilo kıyma

1 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

8 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı süt

1 avuç kızarmış ekmek rendesi

Birkaç damla zeytinyağı

SOSU İÇİN:

1 kilo domates

2 tane kırmızı biber

Yarım soğan

5-6 diş sarımsak

Biberiye

Kekik

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı: Köfteleri top top yuvarlıyoruz ve zeytinyağında kızartıyoruz. Sos için; tüm malzemeyi kaynatıp blenderda çekiyoruz. Kızarmış köfteleri sosun içine atıp biraz daha pişiriyoruz.

KREMA KATALAN



8 adet yumurtanın sarısı

1 litre krema

150 gr. şeker

1 paket vanilin

Yapılışı: Tüm malzemeyi iyice çırpıp fırında 20 dakika sulu tepsiye dizerek pişiriyoruz. Daha sonra servis ederken üstüne esmer şeker döküp pürmüz ile yakarak servis ediyoruz.