İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hava sıcaklığının günden güne artmasına yakışır üç adet karpuzlu, serinletici içecek tarifim var...

Karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri. Ayrıca, serinletici özelliğinden ötürü dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa da iyi gelen karpuzun, bütün vücuda faydalı olduğunu söylemek de yerinde olacaktır.



ÇOK İYİ BİR SERİNLETİCİ

Karpuz, yüzde 90'ı su olduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendirici.

Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirip beslediği, bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Karpuzda bulunan likopen maddesinin; kansere karşı koruyuculuğu A vitamininden iki kat, E vitamininden 10 kat daha fazla. Likopen; antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinlerin sağlıklı doku ve organlara bağlanmasını engelliyor. Doku ve organlara bağlanarak zararlı maddelere karşı duvar oluşturuyor. Öte yandan bu şifalı meyve hazmı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor.

Ayrıca karpuz vücudu da temizliyor.



KÖKENİ TAM BİLİNMİYOR

Her ne kadar İbranice yazılar ve mezar resimleri, karpuzun kökeni hakkında fikir verse de, bilim insanları, karpuzun atalarının Afrika'da yetiştirildiğini, oradan Akdeniz ülkelerine, sonra Avrupa'ya yayıldığını söylüyor. Ancak gerçek hâlâ bilinmiyor.

Bu arada insanların, binlerce yıldır karpuz yediğini, hatta arkeologların Libya'daki 5 bin yıllık bir yerleşimde meyve kalıntıları arasında karpuz çekirdeklerini bulduklarını biliyor muydunuz? Ben bu bilgiyi öğrenince çok şaşırdım.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.



KARPUZLU LİMONATA



14 adet limon

3 adet portakal

1 demet nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, karışımı tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi yaparak geçiriyoruz. Diğer yandan karpuzu rondoda çekip limonataya ekliyoruz. Ardından hepsini süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



KARPUZLU SMOOTHİE



1 büyük dilim karpuz

3-4 top vanilyalı dondurma

10 küp buz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blenderda karıştırıp servis ediyoruz.



KARPUZLU FROZEN



2 adet limon

1/4 şişe soda

Nane

su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

Yarım

YAPILIŞI: Bir tencerede yarım su bardağı şekeri, suyu ve dilimlenmiş limonu, limonun rengi değişene kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Karpuzu, küpler halinde keserek çekirdeklerini iyice ayıklıyoruz. İki adet limonunun suyunu sıkıyoruz, hepsini karpuzla birlikte blender'dan geçiriyoruz. Üstüne soda ve naneyi ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapıyoruz.