Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, malta eriği de denilen, yenidünya meyvesinden söz edeceğim.

Yenidünyanın faydaları saymakla bitmez diyebilirim. Ancak şu sıralar malta eriği olarak da bilinen bu meyvenin, Malta'dan gelip gelmediği merak ediliyor. Gerçekten de malta eriği Malta'dan değil, Çin'den geliyor.

İşte malta eriğinin gerçek vatanı ve faydaları...

Maltalı olduğu sanılan bu meyvenin, gerçek vatanının Çin olduğu ortaya çıkmış.

Çekirdek sayısı oldukça fazla olan malta eriği, Çin'de yetiştirilmeye başlanmış, daha sonraları buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmış.

Bugün, özellikle Akdeniz'de büyük miktarlarda üretilen malta eriği, Türkiye'de de en çok Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor.

Malta eriğinin meyvesinin dışında, yaprakları ve çekirdekleri de şifa deposudur.

Diyet yapanların da beslenme programlarına dahil edebileceği malta eriği, yüksek lif oranı ile kilo verme sürecine destek veren meyvelerdendir.

Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlayan lifler, aynı şekilde düşüşü de yavaşlattığından ani acıkma krizlerini önler. Malta eriği, yüksek lif oranı ile bir porsiyon tüketildiğinde hem çok yararlı, hem düşük kalorili, hem de uzun süre tok tutan bir öğün yerine geçer.



FAYDALARI SAYMAKLA BITMEZ

Sofralarımızda, havaların iyice ısınmasıyla birlikte karpuz, kavun ve erik gibi meyveler ağırlıklı olarak tüketiliyor.

Ancak bu yararlı meyve, birçok insan tarafından bilinmiyor. Gerçek manada bir sağlık küpü olan malta eriği ya da bilinen diğer adıyla yenidünya, kompleks vitamin bileşenleriyle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Malta eriği yaprakları, bitki çayı olarak yeni yeni tüketilmeye başlandı. Yaz aylarında satış fiyatı da son derece makul olduğundan, malta eriğini herkes satın alabilir ve bu yararlarından faydalanabilir.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YENİDÜNYA PELTESİ



1 kg. yenidünya

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: Meyveleri yıkayıp içlerindeki çekirdekleri çıkarıyoruz. Bir tencereye alıp üzerine su ve şekeri koyup yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp blender ile püre haline getiriyoruz. Pirinç ununu ve nişastayı süt ile eritip tencereye ilave ederek karıştırıyoruz. Tencereyi tekrar ocağa alıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. Servis kaselerine paylaştırıp soğutarak servis ediyoruz.



YENİDÜNYA KEBABI



1 kilo yenidünya

1 kilo kıyma

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

ÜZERI IÇIN:

2 adet domates

Yeşil biber

Kuru soğan

YAPILIŞI: Kıymanın üzerine tuz ve karabiber atıp yoğuruyoruz. Yenidünyaları yıkayıp bıçakla karnını yarıyoruz, parmağımızla içinin çekirdeklerini çıkarıyoruz. Hazırladığımız kıymayı elimizde yuvarlak köfte şeklinde yapıp yardığımız yeni dünyalarımızın içine bastırıyoruz. Yağlanmış fırın tepsimize diziyoruz. Üzerini domates, biber ve kuru soğanla süslüyoruz. Fırına vermeden önce üzerine biraz tuz serpip hiç su koymadan fırında en az yarım saat pişiriyoruz.



YENİDÜNYA REÇEL��



Yarım kilo yenidünya

2 bardak toz şeker

1 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Yenidünya meyvelerini yıkıyoruz. Ardından kabuklarını soyuyoruz. Soyulmuş yenidünyaları ikiye bölüyoruz ve çekirdeklerini çıkarıyoruz. Temizlenip doğranan yenidünyaları limonlu su içerisine atarak kararmasını önlüyoruz. Reçel tenceresinin içerisine şeker ve suyu koyup şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbet kaynama noktasına geldikten sonra içerisine yeni dünya meyvelerini ilave ediyoruz. Yumuşayınca meyveleri alıp şerbetin koyulaşmasını bekliyoruz. Ardından cam kavanozlara koyup kapağı sıcakken kapatıp ters çeviriyoruz.



PÜF NOKTASI

Yenidünyalar taze olduğu için suyunu bırakacaktır ve kendi suyunda lezzetle pişecektir. Ayrıca su ilavesine gerek yok.