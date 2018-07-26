Çocuk yaşlarımızdan bu yana köfte, en sevdiğimiz yemekler arasındadır.

Peki köfte, kültümüze nereden ve nasıl gelmiştir, tariflere geçmeden önce bir göz atalım mı?

15'inci yüzyılda Osmanlı dünyasında Ahmed Cavid tarafından yazılmış bir mutfak sözlüğü olan 'Tercüme-i Kenzü'l-İştiha' adlı eserde küfte şeklinde yer alan köftenin tanımı şöyle: 'Küfte; dövülmüş, ezilmiş demektir.

Köfter dedikleri kebaba da denir. Ondan yuvarlak yuvarlak yapıp bazen sade, bazen köfteli çorba ve ekşili yahni gibi yemek içinde pişirip yerler.' 19'uncu yüzyılda kıyma makinesinin hayatımıza girişine kadar et; köfteleri için kullanılacak et, ya iki bıçakla bıçak arası olarak ve ya zırhla kıyılır ya da tokmakla dövülürdü.

Bu açıdan bakacak olursak, köfte sözcüğünün kökenini anlamak kolay. Köfte, mutfakta uygulanan genel bir tekniğin adı aslında.

Şekline göre aya köftesinden tutun da mititi köfteye kadar türlü türlü adı vardır. Temennim sizinle paylaştığım iki köfte tarifimin sofralarınıza bereket ve lezzet katması.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şimdiden hepinize afiyet olsun...



SARAY KÖFTE



400 gr. kıyma

1 tane soğan

5 dilim ufalanmış ekmek içi

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

SARMAK İÇİN:

Baklava yufkası

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi karıştırıp köfte harcı elde ediyoruz. Baklava yufkasiına sarıp dilim dilim kesiyoruz. Tek tek kızartıyoruz.



EV KÖFTESİ



500 gr. yağlı dana kıyma

1/3 adet bayat ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet büyük boy soğan

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN:

3/4 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Soğanı incecik, minik küpler halinde doğruyoruz. Islatılmış bayat ekmek içinin fazla suyunu sıkıyoruz. Derin bir kabın içine bayat ekmek içini, soğanı, rendelenmiş sarımsağı, kıymayı, zeytinyağını ve yumurtayı yoğuruyoruz. Baharatları ve tuzu da ilave ediyoruz. Köftelere uzunlamasına şekiller vererek yuvarlıyoruz. Üzerlerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendiriyoruz. Tavanın içerisinde sıvı yağı kızdırıyoruz. Köfteleri arkalı önlü kızartıyoruz.



FELLAH KÖFTESİ



1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı salça

2 çay kaşığı kimyon

Tuz

YOĞURT SOSU İÇİN:

1 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

SALÇALI SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Dilerseniz soğan

YAPILIŞI: Bulgurun üzerine bir bardak su döküp beş dakika dinlendiriyoruz. Bulgur kabarınca beş dakika yoğuruyoruz. Yumurta, salça kimyon ve tuzu ekliyoruz. Yoğurup fındık büyüklüğünde köfteler yapıyoruz. Kaynayan tuzlu suya köfteleri azar azar atıyoruz. Yarım saat kaynadıktan sonra pişen köfteleri kaseye alıyoruz. Yağ, salça, dilerseniz soğan ve pul biberi kavurup köftenin üzerine döküyoruz. Sarımsaklı yoğurdu ekliyoruz.