Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu kıtasından Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz ve şen insanları, nefis yemekleri ve kültürleriyle farkını her zaman gösteren Edirne'nin mutfağına konuk oluyoruz. Edirne mutfağı, genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir kültüre sahiptir. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutar. Türkiye çapında ünlü beyaz peynir imalatı çok yaygındır. Edirne peyniri denilen bu peynir, genellikle koyun sütünden yapılır. Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası, deva-i misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlılarının başlıcalarıdır. Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenmesiyle yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alır. 'Edirne usulü ciğer tavayı unutma İdilika' diye seslendiğinizi duyar gibiyim; hayır, asla unutmadım. Ayrıca bir gün ciğer dosyası açacağım.



BU NE LEZZET!

Ben bugün sizlere, Edirne mutfağında en çok hoşuma giden üç tariften bahsediyorum. Bir tanesi damat paçası, diğeri enfes bir ezme olan mamzana, son olarak da Edirne'nin meşhur tatlılarından biri olan gaziler helvası. 'Allah'ım bu ne lezzet!' dedirten bu üç tarifi başucu reçetelerinizin arasına eklemeyi unutmayın. Bu tarifler, her eve lazım türden. Balkanlar'daki Türkler'in beraberinde getirdiği o harika mutfağın, en muhteşem lezzetlerinden biri Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarında karşımıza çıkan ve iyi ki çıkmış olan damat paçası. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile... Şimdiden afiyet olsun.



DAMAT PAÇASI



5 adet yufka

1 adet bütün tavuk



SOSU İÇIN

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı sirke



AYRICA:

3-4 su bardağı tavuk suyu



ÜZERİNDEKİ SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber



YAPILIŞI:

Öncelikle tavuğu haşlayıp didikliyoruz. Ardından yufkaları sıkıca rulo şeklinde sararak iki parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine üç-dört su bardağı tavuk suyu döküyoruz. Sosu için: Tencereye malzemeleri aynı anda koyup pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döküyoruz. Sosun üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tavuk etinin üzerine ise tereyağlı toz biberli karışımdan gezdirip servis yapıyoruz.



?MAMZANA



2-3 adet közlenmiş patlıcan

2-3 adet közlenmiş kırmızı biber

2-3 adet közlenmiş yeşil biber

2 adet küçük doğranmış domates

Ceviz

Maydanoz

Nar ekşisi

Sarımsak

Sirke

Sızma zeytinyağı

Kırmızı biber

Tuz



YAPILIŞI:

Közlenmiş sebzeleri doğruyoruz. Diğer malzemeleri de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.



GAZİLER HELVASI



2.5 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

250 gr. margarin

2.5 su bardağı toz şeker



YAPILIŞI:

Yağın tamamını eritip soğutuyoruz. Unu ilave edip devamlı karıştırarak, kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ayrıca sütü şekerle kaynatıp tencereye ilave edip kısık ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Servis ederken kaşıkla şekil verip üzerine toz şeker dökerseniz hem görünümü çok güzel olur, hem de yerken çıtır çıtır şekerler ağıza gelir.