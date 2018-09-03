Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pufidik yapısıyla, sade ama enfes lezzetiyle kek fikrinin anası, pastaların olmazsa olmazı pandispanya yapmanın incelikleri var. Pandispanyayı tanımaya başlamadan önce, kek hakkında fikir sahibi olalım istiyorum.

ÇOK ESKİ BİR LEZZET

Kek, antik Yunan mutfağından bugünlere gelmiş son derece eski bir lezzet esasen. O dönemlerde kekin adı, yassı anlamına gelen plakous imiş. Yumurta çırparak elde edilen ilk kek, o dönemde üretilmiş. Ardından antik Romalılar döneminde kekin içine maya girmiş ve tarihte ilk defa mayalı kekler üretilmiş. Bu sebepten Orta Çağ'a kadar, bir çeşit meyveli ekmek, kek olarak kabul edilmiş. Bizim bildiğimiz kek tipi ise ancak yıllar sonra rafine şekerin bulunmasıyla mutfaklarımıza girmiş. 17'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar olan sürede kekin, şimdiki formuna ulaşması için soda bile denenmiş ve her kültürün kendine göre bir kek pişirme yöntemi oluşmuş.

PANDİSPANYANIN TARİHİ

Pandispanyanın mutfaklarımıza giriş tarihi ise, kekin bulunmasından çok sonrasına rastlıyor. Pandis panis kelimeleri iki kez pişirilmiş anlamına gelir bilgisinden yola çıkarak, pandispanyanın günümüzdeki halini almasına gelen süreçte birçok çeşidinin denendiğini anlıyoruz. Pandispanyanın, bu formuna ulaşması son 100 sene içinde olmuş. Lezzetli pastalar yapabilmek için krema olduğu kadar, pandispanyanın da kalitesi, dokusu ve formu çok önemlidir. Pandispanyanın doğru ıslatılmasından sonra krema ile buluşturulması ve ardından doğru lezzet bileşenleri ile süslenmesi, nefis bir pasta yapmanın formülü. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İYİ BİR PANDİSPANYA YAPMANIN PÜF NOKTALARI



Yumurtaların oda ısısında olmaları, pandispanyanın kabarması için çok önemli.

Yumurta akı ile yumurta sarısı mutlaka ayrı ayrı çırpılmalı. Bu detay pandispanyanın kabarmasını etkileyen unsurlardan biridir.

Kek kalıbını yağlarken ya da yağlı kağıt sererken dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan birisi de, kenarını yağlamamak.

Fırını önceden ısıtmak önemli. Pandispanyayı, içi su dolu bir kabın içine yerleştirilen bir kalıpta pişirmeniz, pandispanyanın sünger gibi olmasını sağlar.

Pandispanyayı kesmeden önce soğuması gerekir.

SÜPER PANDİSPANYA

4 adet yumurta

1 çimdik tuz

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet portakal veya limon rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı

1 tepeleme yemek kaşığı un

YAPILIŞI:

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Aklarını cam veya porselen geniş bir kasede, bir çimdik tuzla kabarıp katılaşana kadar çırpıyoruz. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını ve toz şekeri çırpıyoruz ve üzerine kaşık kaşık ılık su ekliyoruz. Sonra sıvı yağ ekliyoruz. Portakal veya limon kabuğunu rendeleyip ilave ediyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte kaba eleyip spatula ile havalandırarak karıştırıyoruz. En son yumurta aklarını yavaş yavaş ekleyip havalandırarak karışıma yediriyoruz. Fırını önceden 165 derecede ısıtıyoruz. Isıya dayanıklı bir kaba koyup ya da tepsiye su döküp üzerine kalıbı yerleştirerek yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Dinlendirip dilimliyoruz.