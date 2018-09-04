Hepinize iyi haftalar.

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kelle paça çorbası var. Kelle paça çorbasını belki bilmeyen vardır diye ne olduğunu açıklayayım... Kelle paça çorbası, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kelle ve ayaklarının temizlenerek bir araya getirildiği çorbalardan biridir.



YAĞ ORANI YÜKSEK

Şifa kaynağı olan bu çorbanın yağ oranı oldukça yüksektir. Kelle paça çorbasının kolesterol açısından da değeri yüksektir. Bu çorbayı özellikle gelişme dönemindeki çocuklarınıza içirmelisiniz. Diğer yandan; içinde bulunan kolojenin tedavi edici özelliğinden ötürü, kemik hastalıkları ve gribal enfeksiyonlarla savaşmak için birebirdir.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



PAÇA ÇORBASI



6-8 adet temizlenmiş kuzu ayak

2-3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı sirke

Tane karabiber

2 yumurtanın sarısı

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı beyaz un



YAPILIŞI: Kuzu ayaklarını iyice yıkıyoruz. Büyük bir kabın içine su doldurup her litre için bir yemek kaşığı sirke ekliyoruz ve ayakları suya koyuyoruz. Ayakları sirkeli suda iki saat bekletip sudan çıkarıyoruz ve kaynatacağımız tencereye alıyoruz. Üç diş dövülmüş sarımsak, üç yemek kaşığı sirke ve tane karabiber ekleyip iyice kaynatıyoruz. Etler iyice pişip kemikten tutup salladığınızda kemikten ayrılıp dökülecek kıvama gelene kadar üç dört saat pişiriyoruz. (Gerekirse üzerine ara sıra kaynar su ekliyoruz) Bir kaseye yumurta sarılarını koyup limon suyunu ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. İki çorba kaşığı unu ekleyip homojen hale gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Terbiyemiz koyu olduysa biraz su ekleyerek inceltebiliriz. Terbiyenin kesilmemesi için ayakları haşladığımız sudan bir kepçe alarak terbiyeye çırparak ekliyoruz, böylece terbiye ile çorbanın ısı dengesini sağlıyoruz. Terbiyeyi çorbaya karıştırarak ekliyoruz ve terbiyenin kesilmemesi için birkaç kez karıştırıp çorbanın kaynamasına izin vermeden altını söndürüyoruz. Biberli tereyağı ve sarımsaklı sirke ile servis yapıyoruz.



Antep usulü kelle paça çorbası



1 adet koyun kellesi

1 adet dana dili

10 adet koyun paçası

4-5 baş sarımsak

3-4 limonunun suyu

Kırmızı biber

Tuz



YAPILIŞI: Ön hazırlık olarak paçaların tırnaklarını ortasından ayırarak içindeki tüylü kısmı alıyoruz. Daha sonra ayakların tüylerini ocakta yakıyoruz. Ardından kellenin arka tarafındaki kursak bölümünü kesiyoruz, buradan su akıtarak kellenin içini iyice temizlemiş oluyoruz. Dana dilinin de arka tarafındaki kemikli kısmı varsa kesip çıkartıyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kaba alıp sürekli suyunu değiştirmek süretiyle dört saat kadar suda bekletiyoruz. Tüm malzemeyi tenceremize alıp yüksek ateşe koyuyoruz. Kaynadıkça üzerinde biriken kefi alıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir ama suyun berrak olması için gerekli. İyice kefini aldıktan sonra altını kısıp kapa��ını kapatıyoruz. Pişen malzemeyi tepsiye alıp kemiklerinden ayırıyoruz. Dövülmüş sarımsak, tuz, kırmızı biber ve limon suyu ile servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz kuzu ayaklarını iyice yıkayıp bir taşım kaynatarak suyunu döküp tekrar su ekleyebilirsiniz. Genellikle bu yöntemin daha hijyenik olduğuna inanılır. Bu yöntemi tercih ederseniz, ilk haşlamada ayakların üzerini en fazla iki parmak geçecek şekilde su eklemelisiniz.