Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tezgahlarda sıkça gördüğümüz palamut balığının çeşitli pişirilme usullerine yer veriyorum. Palamut sezonu boyunca balık tezgahları palamutla dolup taşıyor haliyle. Palamut avı Ağustos ayında başlıyor. En lezzetli zamanı ise Eylül başlarından Şubat ortalarına kadar. Önce vanoz ve çingene palamudu, Eylül'den sonra da diğer palamut çeşitleri gelmeye başlıyor. Palamutun birçok türü var. Palamut türlerini palamut vozonu, çingene palamudu, palamut, kestane palamudu, zindandelen, torik, sivri altıparmak ve piçuta olarak sayabiliriz.



EN ÇOK PROTEİN İÇEREN BALIK

Palamut balığı; içinde fosfor, sülfür ve vanadyum bulundurur. Ayrıca balık türlerinin içinde en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır. Palamut balığının içerisindeki vitaminler, saçlarınızın güçlenmesini sağlar. Palamudu sık tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün olduğu görülmüştür. Kandaki kolesterolü düzenleyici etkisi vardır. Açık yaraların kısa zamanda iyileşmesini sağlar. Cildi gençleştirdiği gibi, cildi onarıcı özelliğe de sahiptir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FIRINDA PALAMUT



4 adet iri palamut fileto

3 adet orta boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet dilimlenmiş limon

Bir miktar zeytinyağı

3 adet acı sivri biber

Yeteri kadar tuz



YAPILIŞI: Domatesleri, kuru soğanları, limonları dilim dilim kesiyoruz. Biberleri ortadan ikiye uzunlamasına bölüyoruz. Büyük bir fırın tepsisine ilk olarak domatesleri ve soğanları diziyoruz. Daha sonra üzerlerine palamutları diziyoruz. Palamutları dizmeden önce zeytinyağı ve tuz ile iyice harmanlıyoruz. Palamutların üzerine limon ve biberleri diziyoruz. Son olarak biraz tuz, biraz karabiber ekiyoruz. Son aşamada üzerlerinde zeytinyağı gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz.



MISIR UNLU TAKOZ PALAMUT



1 adet palamut

3 yemek kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ



YAPILIŞI: Palamutları takoz olarak dilimletiyoruz. Yıkayıp süzülmeye bırakıyoruz. Süzülen balık dilimlerinin her iki tarafını da tuzluyoruz. Yağı, yapışmaz yüzeyli bir teflon tavaya koyup kızdırıyoruz. Balık dilimlerini mısır ununa bulayıp her iki tarafını iyice kızarana kadar pişiriyoruz.



PALAMUT BUĞULAMA



1 kg. dilimlenmiş palamut

2 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Tuz



YAPILIŞI: Patatesleri soyup dilimliyoruz. Tencerenin altına yuvarlak dilimlenmiş patatesleri diziyoruz. Üstüne dilimlenmiş palamutları, palamutların üstüne jülyen doğranmış yeşil biberleri diziyoruz. Halka dilimlediğimiz soğanları ve sarımsakları da dizdikten sonra üstüne yine halka halka doğradığımız domatesleri, kabuklarıyla birlikte yarım santimetre kalınlığında dilimledi��imiz ve çekirdeklerini çıkardığımız limonu diziyoruz. Defne yaprağı ve tuz ekledikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirip kısık ateşte bir saat pişiriyoruz.