Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sağlık dostu yemekler var.

Hayatını mutfağa adamış biri olarak, hafif tombiş biriydim ancak artık bu gidişata dur demek istiyordum.

Bu kadar yemeğin içinde olunca hafif toplu olmam kaçınılmazdı esasen. Sabah-akşam üretimin tam içerisindeyim ve yemek üretmediğim zamanlarda da yemek kitapları okuyor, yemek dergilerine bakıyor, hiçbir şey bulamazsam yabancı blog'lardan yemek tarifleri çeviriyorum.

Ancak şimdilerde diyete başladım. Diyet programımda bazen karabuğday unu ile ekmek yaptım, kızartıp kahvaltımda yedim. Bazen de karabuğdayı salata olarak tükettim.

Karabuğday; diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, obezite ve çölyak gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılması önerilen sağlıklı besinlerden biri. Hafif aromalı, pek baskın olmayan, bulgura benzeyen bir tadı var.

Şimdi reçetelerimi sizlerle paylaşıyorum; bakın İdilika karabuğdaydan neler yapıyor.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KARABUĞDAY KÖFTESİ



MALZEMELER



1 su bardağı haşlanmış karabuğday

1 adet yumurta

1 su bardağı karabuğday ekmeği içi (toz haline getirilmiş)

Yarım su bardağı rendelenip pişirilmiş havuç

Tuz

Karabiber



PIŞIRMEK IÇIN:

1 adet çırpılmış yumurta

1 kase karabuğday unu

1 kase ekmek kırıntısı

Galeta unu



YAPILIŞI: Bütün köfte malzemesini yoğuruyoruz. Köfte şeklini veriyoruz. Önce un, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından ekmek kırıntısına buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıp kızarana kadar, önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Karabuğday köftesini kızartırsanız, enfes olacaktır.



KARABUĞDAYI TANIYALIM



Dünyadaki en büyük karabuğday üreticisi Çin'dir.

168 gr. pişmiş karabuğday, tam 155 kaloridir.

Karabuğdayın diğer ismi greçkadır.

Karabuğday vejetaryenlar ve veganlar için çok önemli bir bitkisel protein kaynağıdır.

Gluten içermediğinden çölyak hastaları için idealdir.

Bulgurla yaptığınız birçok yemeği, karabuğday ile yapabilirsiniz.

Diyetisyenim bana şöyle diyor: "Vücütta üretilmeyen dokuz elzem amino asit mevcuttur, bunları mutlaka ek besinlerle almamız gerekir. Bu yüzden karabuğdayı yerken tek başına yemek yerine süt, yoğurt ve et ile yemek en doğrusudur. Bu yüzden ben zayıflama programlarında karabuğdayı probiyotik yoğurt ile beraber içine kuru nane ve salatalık ekleyerek veriyorum."



KARABUĞDAY UNU İLE EKMEK



MALZEMELER



2 su bardağı glutensiz karabuğday unu

Yarım su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su



YAPILIŞI: Bir kaba unu, mısır ununu, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağını ve azar azar suyu ilave edip iyice yoğuruyoruz. Yağladığımız kaba eşit şekilde döküyoruz ya da çok az un ilavesiyle ekmek şeklini veriyoruz. Sonra üzerine elimizle su sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir saat pişiriyoruz. Ekmeğimizi bir süre dinlendirip servis yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Karabuğday ekmeğinin içine ceviz ve incir ilavesi yaparak çok şık ekmekler elde edebilirsiniz.