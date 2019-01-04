Kurabiyenin oluşumu, tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. İlk olarak ısı ölçmede ve fırının sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan kurabiyeler, sonrasında ise ilk olarak M.S. 7'nci yüzyılda çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış.

Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



DAMLA SAKIZLI KURABİYE



YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilave ederek yoğuruyoruz. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz, ya da kalıpla kesiyoruz. Kurabiyeleri fırın tepsisine dizip 180 derecede pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ınıyınca da üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 paket damla sakızlı vanilya

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un ÜZERI IÇIN:

Pudra şekeri



TARÇINLI CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER



1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket (250 gr.) yumuşak margarin

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tepeleme tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



ÜZERI IÇIN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı tarçın



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir kaba koyup yoğuruyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopartarak yuvarlıyoruz. Fırın tepsisine dizdiğimiz kurabiyeleri 160 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruzr. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz, bir kase içinde karıştırılmış pudra şekeri ve tarçın karışımına bulayarak servis ediyoruz.



KAVALA KURABİYESİ



MALZEMELE



125 gr. margarin

125 gr. tereyağ

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



ÜZERINE:

Bol pudra şekeri



YAPILIŞI: İri çekilmiş bademlerimizi tavaya alıyoruz, üzerine bir su bardağı un ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak beş-altı dakika rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz. (Tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir orjinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum; seven tamamen tereyağ ile de yapabilir. Tüm malzemeleri ve soğumuş olan un ve badem de karışımını da üzerine ekleyerek iyice yoğuruyoruz. Yumuşak olursa un ilave edebilirsiniz. Hamuru düz bir zeminde açıyoruz. Eğer yarım ay şeklinde kalıplarınız varsa onlarla şekil çıkartabilirsiniz ama yoksa benim gibi su bardağı ile yarım yarım keserek yarım ay şekli verebilirsiniz. Kurabiyelri, yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz, 180 derece fırında sürekli kontrol ederek pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyeleri soğutuyoruz. Tamamen soğuyanca üzerine bol pudra şekeri serperek çay ya da kahvenin yanında servis ediyoruz.