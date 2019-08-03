Herkese merhaba. Bugün son derece lezzetli ancak bir o kadar da ekonomik çay saati lezzetleri hazırlıyoruz. Biraz alışılmışın dışında sunumlar ve tarifler için illa çok para harcamaya gerek yok. Malzemelerin kullanımlarını değiştirerek de enfes tatlara ulaşabilirsiniz. Mesela gazoz... Marketten aldığım gazozla ben bugün çıtır mı çıtır bir börek yaptım; ancak gazozlu kek de olur, gazozlu poğaça da. Sadece biraz hayal gücüyle bakın nasıl leziz bir çay saati hazırlayabiliyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





PATATESLİ CEVİZLİ İÇLİ KÖFTE



MALZEMELER



3 çay bardağı çiğ köftelik bulgur

3 orta boy patates

3 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

1.5 yemek kaşığı isot

1.5 tatlı kaşığı karabiber

1.5 tatlı kaşığı tarçın

1.5 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı pul biber

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı



YAPILIŞI:

İsot biberini bir kaseye alıyoruz, üzerini bir parmak geçecek kadar zeytinyağı koyup beklemeye bırakıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup haşlıyoruz. Çiğ köfte yoğurma kabına 3 çay bardağı bulguru koyup üzerine patatesi haşladığımız sudan 2 çay bardağı döküp karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bulguru elimizle ezerek yoğurmaya başlıyoruz. Domates salçası, biber salçası ve bir avuç zeytinyağı ekleyip beş dakika yoğuruyoruz. Soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurun kuruluğunu azaltmak için ara ara elimizi zeytinyağına batırıyoruz. Baharatları ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgur iyice ezilince patatesleri ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip hamur gibi olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. En son cevizini ekleyip yoğuruyoruz.



TAHİNLİ PEKMEZLİ KEK



MALZEMELER



3 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı tahin

2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 kabartma tozu ve vanilya



ÜZERİ İÇİN:

Yarım çay bardağı tahin

Yarım çay bardağı pekmez



YAPILIŞI: İlk olarak yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sırasıyla yağ, süt, tahin, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kek kalıbını yağlayıp susam serpiyoruz. Ardından güzelce çırptığımız kek hamurunu kalıbımıza döküp önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişiriyoruz. Küçük bir kasede tahin ve pekmezi karıştırıyoruz. Tahin ve pekmez karışımını kekimizin üstüne dökerek servis ediyoruz.



GAZOZLU ÇITIR BÖREK



MALZEMELER



3 adet yufka



ARA HARÇ İÇİN:

1 kase lor peynir

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Birkaç dal kıyılmış maydanoz ve dereotu



SOSU İÇİN:

3 yumurta

1 su bardağı eritilmiş tereyağ

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 küçük şişe sade gazoz

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt



YAPILIŞI:

Tepsinin tabanını yağlayıp birinci yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde seriyoruz. Üzerine sostan sürüyoruz İkinci yufkayı ortadan kesip bir parçasını tepsideki yufkanın üzerine serip tekrar sostan sürüyoruz. Diğer parçaya da aynı işlemi yapıyoruz. Peynirli harcı üzerine yayıyoruz. Kalan tek yufkayı da aynı şekilde tepsiye döşeyip yufkanın dışarda kalan kısımlarını içe doğru kapatıyoruz. Kalan sostan her yerine sürüp 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



BAYATLAMIŞ KAKAOLU KEKTEN AYÇÖREĞİ



MALZEMELER



150 gr. oda ısısında tereyağı

1 yumurta ve 1 yumurta beyazı

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un



IÇ MALZEMESİ İÇİN:

3 su bardağı rondodan çekilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı süt



ÜZERI IÇIN:

1 yumurta sarısı



YAPILIŞI:

Hamur için, un hariç tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İçi için, tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Minik toplar halinde yuvarlıyoruz Mayalanan hamurdan bezeler kopartıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup kapatıyoruz ve ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



KAVALA KURABİYESİ



MALZEMELER



125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



ÜZERİ İÇİN:

Bol pudra şekeri



YAPILIŞI:

İlk önce bademlerimizi iri iri çekip tavaya alıyoruz, üzerine 1 su bardağı unu ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak, rengi dönene kadar yaklaşık beş-altı dakika kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra badem-un karışımını geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz. (Tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor) Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarini ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir orjinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum, seven tamamen tereyağ ile de yapabilir) Yağların üzerine kalan malzemeleri ve soğumuş un-badem karışımını koyarak yoğuruyoruz. Gerekirse biraz daha un ilave ederek kurabiye kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru düz bir zeminde açıyoruz ve yarım ay şeklinde kesiyoruz. (Eğer yarım ay şeklinde kalıplarınız varsa onlarla şekil çıkartabilirsiniz ama yoksa benim gibi su bardağı ile yarım yarım keserek yarım ay şekli verebilirsiniz) Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz ve 180 derece fırında kontrollü olarak, hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra kurabiyelerin soğuması bekliyoruz. Tamamen soğuyanca bol pudra şekeri serperek çayın ya da kahvenin yanında servis yapıyoruz.