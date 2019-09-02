İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir sofra hazırladım. Akşama misafirlerim var. Bu akşam fazla vaktim yok, fakat her şey şahane ve kusursuz olmalı çünkü arkadaşlarımın dünyasında benim evime yemeğe gelmek sürprizlerle dolu bir deneyim.

Tabii ki böyle durumlarda kurtarıcı ana yemeğim daima somon oluyor. Hem çok lezzetli, hem de çok hızlı pişiyor.

Bu akşam fırında somonun yanına enfes bir bezelye püresi yapmayı planlıyorum.

Başlangıç tabağım tabii ki deniz mahsüllü olmalı. Ben ağızda dağılan pamuk gibi ahtapotları çok seviyorum; ahtapot salatasını portakal suyuyla yapsam nasıl olur sizce?

Bence ahtapot ve portakal birbiriyle çok iyi anlaşır.

Onlara öyle bir tatlı hazırlayacağım ki; hem balık sofralarının vazgeçilmez tatlısı olması sebebiyle geleneksel, hem de içindeki sürprizlerle etkileyici olacak.

Eee haydi o zaman ben hemen mutfağıma koşuyorum; bir yandan yapacağım, bir yandan yazacağım.

Acil misafirlerinizin geleceği bir gün belki siz de denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun...



FIRINDA SOMON



YAPILIŞI: Bezelyeleri konserveden çıkarıp bol su ile yıkıyoruz. Bir tencerede tereyağını kızdırıp diğer malzemeleri ekliyoruz, hafif kavuruyoruz. Ardından blenderdan çekip baharatları ekliyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine somonları diziyoruz, tuz ve karabiber ile hafifçe ovup yediriyoruz. 175 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Servis ederken tabaklara önce bezelye püresini, üzerine somon filetoyu koyuyoruz. Üzerini kavurduğumuz susamlarla süslüyoruz.



MALZEMELER

BEZELYE PÜRESI IÇIN:

4 adet somon fileto

500 gr. haşlanmış bezelye konservesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

SÜSLEMEK IÇIN:

Susam

Roka

Yeşil limon



PORTAKAL SOSLU AHTAPOT SALATASI



MALZEMELER

ahtapot

2 adet rendelenmiş sarımsak

1 adet portakalın ve limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz

500 gr. haşlanıp doğranmış



YAPILIŞI: Ahtapotları derin bir tencerede kapağı kapalı olarak haşlıyoruz. Ardından dış kabuğunu soyuyoruz. Ahtapotun pamuk etlerini dilimliyoruz. Sarımsakları eziyoruz, taze portakal ve limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile çırpıp ahtapotların üzerine döküyoruz. Farkı deneyince göreceksiniz.



PÜF NOKTASI

Ahtapot haşlarken tencerenin kapağı mutlaka kapalı olmalıdır ve ocağın altı kapatılmaya karar verildiğinde asla kapak açılmamalıdır. Tencere ne zaman soğursa kapak o zaman açılmalıdır. Bu küçük püf noktası, ahtapotlarınızın pamuk gibi yumuşacık olmasını sağlıyor.



MEYVELİ HELVA



MALZEMELER

500 gr. hazır tahin helva

1 kase dolusu karışık mevsim meyvesi

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

SERVIS IÇIN:

Kaymaklı dondurma

YAPILIŞI: receksiniz. Hazır tahin helvayı rendeliyoruz. Süt ile eziyoruz. Meyveleri ve cevizi ilave edip güveç kaplarına paylaştırıyoruz. Balıklar tabaklarda bitmeye yakın fırınlıyoruz ve dondurma ile servis ediyoruz.