Herkese merhaba, birçoğumuzun bayılarak yediği tatlılardan biri helvadır. Hem hafif olduğu için midede rahatsızlık hissi oluşturmaz, hem de bilmediğimiz birçok faydayı içinde barındırır. Tahin helvasının sırrı; içeriğinde bulunan çövendir.



TESADÜF DEĞİL



Çöven maddesi; susamdan meydana getirilen tahin ve şekerle bir araya gelerek muhteşem bir tat oluşturur. Bu tat, kişiyi tok tutmasının yanı sıra tatlı olarak da aranan ürünlerden biridir.

Balık restoranlarında balık yedikten sonra helva önerilmesi de tesadüf değil. Balığın üzerine helva yememizin sebebi, aslında tamamen sağlığımızla alakalı. Balığın bayat olması ihtimali nedeniyle sütlü tatlı tüketilmezken, şerbetli tatlılar mideye rahatsızlık verebileceği için tercih edilmiyor.

İşte bu noktada, en ideal tatlı olarak helva devreye giriyor. Helva; balık yedikten sonra yaşanan kan şekeri düşüklüğüne çare oluyor.

Tahin sayesinde helva, sağlıklı bir kurtarıcı oluyor.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



FIRINDA TAHİN PEKMEZLİ HELVA



MALZEMELER

50 g tereyağı

1/2 bardak un

2 bardak soğuk süt

1 bardak tahin

1.5 bardak pekmez

1/2 çay kaşığı muskat rendesi

YAPILIŞI: Bir tencereye tereyağ eklenir. Tereyağ eriyince un ilave edilerek bir miktar kavrulur. Kavrulan unun içine soğut süt, pekmez ve tahin ilave edilip hiç durmadan karıştırılır. Son olarak muskat ilave edilir. Eğer çok koyu olursa biraz daha süt ilave edilir. Kek hamuru kıvamında olması gerekir. Helva, toprak güveçlere alınır. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20-30 dk. pişirilir. Üzeri hafif karamelize olunca fırından çıkarılır.



FIRINDA HELVA



250 gr. sade helva

2 kahve fincanı süt

Yarım limon

YAPILIŞI: Helva çatal ile derince bir kabın içinde ezilir. İki kahve fincanı süt ve yarım limonun suyu sıkılarak karıştırılır. Yağlanmış güveç kabına boşaltılır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



EV YAPIMI TAHİN HELVA



MALZEMELER

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı margarin

5 yemek kaşığı pudra şekeri

7 yemek kaşığı tahin

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağ veya margarin tencereye alınır. Eridikten sonra 2 su bardağı un eklenip hafif rengi dönüp kokusu çıkıncaya kadar kavurulur. Mutlaka kısık ateşte kavurmaya dikkat edilir. Ocaktan alıp pudra şekeri eklenir ve şekerin topaklaşmaması için iyice ezilir. Pürüzsüzleşen helvaya tahin yavaş yavaş eklenir ve biraz akıcı bir hamur elde edilir. Sekiz yemek kaşığından daha fazla tahin kullanılmamalıdır. Seçilen kalıp, streç filmle kaplanır ve hazırlanan helva içine dökülür. Dondurucuda 2 saat bekletilir ve kalıptan çıkarılıp servis edilir.