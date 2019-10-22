İdilika'nın Mutfağı'nda bugün aşçıları ile meşhur, Bolu dağının eteklerine doğru yola çıkıyorum.

Bolu, muazzam yöresel yemekleri ile karşılıyor beni. Her biri tek tek ayrı konular olarak işlenebilecek nitelikte olduğundan ben en meşhur yemeklerinden biri olan keşli cevizli erişteyi mercek altına almayı seçiyorum.

Mengen'de yetişen aşçıların tarihi, padişah mutfağına kadar dayanmaktadır. Bolulular boğazlarına o kadar düşkünler ki evlerinin yapımında bile mutfağın geniş olmasına ayrıca özen gösterirler. Şöyle ki, köylerde hemen hemen her evin bahçesinde toprak veya tuğladan yapılmış bir fırın olmazsa olmazdır.



ERİŞTE NEDİR?



Un, yumurta, yağ ve tuz karışımı olan hamurun tek tek daireler halinde açılıp ince ince kesilmesinden elde edilen bir çeşit makarnadır. Orta Asya ülkelerinde kesme adı ile bilinir. Anadolu'da ise cok önemli bir kış hazırlığıdır.

Bugünlük benden bu kadar. Afiyet olsun...



KEŞ NEDİR?



Esasen kurutulmuş yoğurttur. Süzme yoğurtla yapılan oldukça sert bir çökelek çeşididir. Anadolu'da birçok mutfakta kurut ismiyle tanınır ancak meşhur olarak Bolu mutfağında yer alır ve çok sevilerek tüketilir. 4 kg. yağlı süzme yoğurda iki yemek kaşığı turşu yapımında kullanılan kaya tuzu koymamız gerekiyor. Elde ettiğimiz yağlı süzme yoğurdu bir tencereye alıyoruz ve üzerine tuz ilave edip karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli veriyoruz. Hazırladığımız keşlerimizi güneş gören bir yere koyup kurumaya bırakıyoruz.



KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE



MALZEMELER

1 kase erişte

6 yemek kaşığı tereyağı

Bir miktar ceviz

Bir miktar keş peyniri

YAPILIŞI: Erişteleri tuzlu ve kaynar suda beş dakika haşlıyoruz. Pilav tenceresinde tereyağını eritip kızdırıyoruz. Keş, dövülmüş ceviz ve çok az tuz ilave ediyoruz. Servis ederken önce keş ve cevizi tabağa serpip sonra erişte ve üzerine tereyağlı keşli karışım döküyoruz.



EV ERİŞTESİ NASIL YAPILIR?



MALZEMELER

3 adet yumurta

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Tuz

YAPILIŞI: Bir büyük kaseye un hariç diğer tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Azar azar unu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Tıpkı mantı hamuru gibi erişte hamurunun da sert bir hamur olması çok önemlidir çünkü ancak o zaman rahat açılabiliyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurları bezelere ayırıyoruz ve unladığımız tezgamızda yufka şeklinde açıyoruz. Açtığımız yufkaların serin bir yerde hafif kurumasını sağlıyoruz. Ardından şeritler halinde kesmeye başlıyoruz. Kestiğimiz erişteleri temiz bir bezin üzerine koyuyoruz ve arada bir karıştırarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan eriştelerimizi de bir kavanozda saklıyoruz ve pişireceğimiz günü bekliyoruz.