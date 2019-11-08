Pastırma yazını yaşadığımız bugünlerde, 'Kendi pastırmamızı kendimiz yapabiliriz' konulu bir yazıyla karşınızdayım.

Konu üzerine çok çalıştım, çok denemeler yaptım sizlere en garanti sonucu verebilmek için... En sonunda harika bir tarif oluşturdum.

Eğer siz de benim gibi pastırma meraklısıysanız, bu pastırma tarifini kaçırmayın!



TARİHİ HAKKINDA



'Divan-ı Lügatit Türk'te pastırmaya 'Yazın ye' anlamına gelen 'Yazok et' söylendiği belirtilmektedir.

Pastırma; bir süre de bastırma olarak anılmış, daha sonraları şimdiki adını almıştır.

Günümüzde Yunanistan, Ermenistan, Mısır ve birçok Müslüman ülkede sevilerek tüketilmektedir.

Pastırmanın anavatanı Orta Asya'dır. Orta Asya'da yaşayan Hunlar ve Oğuzlar'ın, aylar süren savaş yolculuklarına çıkarken yanlarına tuzlanmış et aldıkları ve bu eti yol boyunca yedikleri belirtilmektedir.

Ancak atların eğerinde torba içinde saklanan etin, yol boyunca eğer ve diğer düzenekler tarafından sıkıştırılıp ezilerek pastırma haline geldiği ifade edilmektedir.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PASTIRMALI PATATES KÖFTESİ



YAPILIŞI: Patatesli karışımı hazırlamak için tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde açıp minik minik doğranmış pastırmaları ortasına koyup yuvarlayarak kapatıyoruz. Her tarafını mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış patates

1 su bardağı kaşar peyniri

Maydanoz

1 adet yumurta

1.5 kahve fincanı un

6 dilim çemensiz pastırma

Ayçiçek yağı

1 çay bardağı mısır unu



EV YAPIMI PASTIRMA



MALZEMELER

2.5 kilo bonfile veya antrikot

Tuz ÇEMEN İÇİN:

100 gr. çemen

100 gr. kırmızı toz biber

1 kaşık karabiber

Yarım kaşık pul biber

1 yemek kaşığı kimyon

Tuz

17 diş sarımsak

1-1.5 litre su

YAPILIŞI: Bir tepsiye tuz döküyoruz, üzerine eti koyuyoruz ve bolca tuzla kaplıyoruz. Hiç açık bölge kalmamasına çok dikkat ediyoruz. Tepsinin altına bir şey koyup etin üzerine bir ağırlık koyuyoruz ve her sabah akan kanı temizliyoruz, Bu işlemi 10 gün süreyle yapıp 10 gün sonra etin tuzunu temizleyip bol suyla yıkıyoruz. Bir kabın içerisine su doldurup eti içine koyuyoruz ve üç saatte bir suyu değiştirip bir gece bu suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün, etin üst bölümüne bir delik açıp ip geçirerek üç-dört gün yüksek bir yere asarak kurumasını sağlıyoruz. Aynı gün çemen hazırlayıp üç-dört gün dinlenmesini sağlıyoruz. Çemen için; bütün kuru malzemeleri mutfak robotunda çekiyoruz. Su ekleyerek çırpıyoruz. Üç-dört gün dinlenmeye bırakılan çemeni etin her tarafına sürüyoruz ve eti tekrar 10-20 gün asıp çemeni kuruyana kadar bekliyoruz.



KÜLTÜRÜMÜZDE PASTIRMA



İlk söyleyiş şekli bastırma olan pastırma, daha sonraları Selçuklular zamanında Anadolu'ya gelmiş, yapımı genellikle Kayseri yöresinde adeta bir zanaat halini almıştır. Türkiye'de pastırma, Osmanlı padişahlarından II. Ahmet'e ait bir fermanda yer almış ve pastırma ile ilgili bazı hususlar sıralanmıştır. Ayrıca ticari olarak pastırma üretimine 17'nci yüzyılda başlanmıştır.