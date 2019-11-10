Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yer elmalı tariflere yer veriyorum. Yer elması, yumru halinde kök sapları yenen, besin değeri patatese yakın bir bitkidir. Anayurdu Brezilya ve Şili'dir. Avrupa'ya ancak 17'nci yüzyılda getirilip yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayçiçeğine benzeyen çiçekler açar. Bitkinin boyu bazı cinslerde, bazı yerlerde çok uzar, iki metreye yaklaşır. En kötü toprakta bile yetişen bitki, çok şiddetli soğuklara dayanır. Patatese benzeyen kök sapları zeytinyağı ile pişirilip yemek yapılır.



NİŞASTA İÇERMİYOR

Yer elması, lezzetli ve besleyici bir sebzedir. Tadı turp ve enginara benzemektedir ve bu tadın oluşmasına neden olan etken, yapısında barındırdığı inülin maddesidir. İçeriğinde nişasta barındırmadığı için şeker hastalarına önerilen bir sebzedir. Ayrıca kalorisiz olması nedeniyle de diyetlerde kullanılması da önerilmektedir. Bugünlük benden bu kadar. Bana dilediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...



YOĞURTLU YER ELMASI



MALZEMELER



4 adet yer elması

1 adet havuç

Süzme yoğurt

Dereotu

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Limon

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1 avuç ceviz



YAPILIŞI:

Yer elması soyulduktan sonra hemen kararır, o yüzden kabuklarını soyar soymaz içi su dolu bir kaba koyuyoruz. Kabuklarını soyduğumuz yer elmasını ve havucu yoğurdun içine rendeliyoruz. Dereotu ve diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. İçine kıyılmış ceviz ilave ederek servis ediyoruz.



YER ELMASI ÇORBASI



MALZEMELER



800 gr. yer elması

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 su bardağı süt

6 su bardağı su

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Kabuklarını ince bir şekilde soyduğumuz yer elmalarını küçük küpler halinde doğruyoruz. Zeytinyağını küçük bir tencerede kızdırıyoruz. Unu, kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar ikiüç dakika kavuruyoruz. Toz zerdeçalı katıp karıştırıyoruz. Doğranmış yer elmalarını tencereye aktarıp arada sırada karıştırarak birkaç dakika soteliyoruz. Üzerine süt ve suyu ekleyip orta ateşte yer elmaları yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Kıvam alan ve pişen çorbayı tuz ve karabiber katıp pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçiriyoruz ve servis ediyoruz.



PORTAKALLI YER ELMASI



MALZEMELER



500 gr. yer elması

1 adet portakal

1 adet limonun suyu

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

4-5 diş sarımsak

1 adet defne yaprağı

10 adet arpacık soğanı

2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet kesme şeker

1 çay bardağı su

Dereotu veya maydanoz

Tuz



YAPILIŞI:

Yer elmalarının kabuklarını soyuyoruz. Ufak olanlarını bütün olarak bırakıyoruz, büyük olanları birkaç parçaya bölüyoruz, kararmamaları için limonlu suda bekletiyoruz. Havuçları doğruyoruz, patatesin kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuklarını soyuyoruz. Tencereye tüm malzemeleri koyuyoruz. Portakal suyunu ve bir çay bardağı suyu ekliyoruz. Tuz, bir adet küp şeker ve sızma zeytinyağını koyuyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz ve soğuyunca ayıklanmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapıyoruz.