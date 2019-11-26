Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane.

Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor.

Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır.

Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı Madem nar konusunu işliyoruz, ben de bugün sizlere narın salata, muhallebi ve çay gibi en sevdiğim kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



PORTAKAL SOSLU NARLI SALATA



MALZEMELER

PORTAKAL SOSU İÇİN:

1 küçük portakalın suyu

Minik doğranmış yarım portakalın meyvesi

1 limonun suyu

Yarım portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Tuz

SALATA İÇİN:

1 adet narın taneleri

Karışık yeşillik

20 gr. dolmalık fıstık

YAPILIŞI: Dolmalık fıstık teflon tavada kavrulur. Karışık yeşilliklerin üzerine nar taneleri ve kavurulmuş fıstıklar eklenir. Sos malzemesi çırpılır ve salatanın üzerine dökülür.



NAR ÇAYI

YAPILIŞI: Nar, sıcak suyun içinde demlenir ve içerken bal ilave edilir. Gribal bir durum varsa bir parça taze zencefil ilavesi de yapabilirsiniz.



MALZEMELER

2 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı ıhlamur

Yarım narın kabuğu

Yarım çubuk tarçın



NARLI SAKIZLI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

1 diş damla sakızı

250 gr. margarin

1 lt. süt

NAR SOSU IÇIN:

1 kg. narın suyu

1 su bardağı toz şeker

2 silme yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI: Margarinle unu iyice kavuruyoruz. Diğer malzemeri ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştıktan sonra mikserle çırpıyoruz. Küçük bardaklara paylaştırıyoruz. Nar sosu için gerekli malzemeyi çırpıp pişiriyoruz. Koyulaşınca muhallebilerin üzerine döküp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Annem muhallebinin sakız gibi uzaması için, aynı yöne 20 dakika mikserle çırptığını söylüyor.