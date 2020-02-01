Herkese merhaba. İdilika' nın Mutfağı'nda bugün, son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden sağlıklı cips konusunu açıyorum. Bugün üç adet atıştırmalık cips hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım, zira bir kere başlayınca dizi sonuna kadar çıtır çıtır devam edeceksiniz. Özellikle diyetteyseniz, bu cipsleri ara öğünler için yapabilirsiniz. Ofiste, evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çocuklarınız ve sizin için severek yiyebileceğiniz doğal mısır cipsleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
PANCAR CİPSİ
MALZEMELER
1 adet pancar
Zeytinyağı
Tuz DIP SOS:
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı labne peyniri
Kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Pancarı soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.
ELMA CİPSİ
MALZEMELER
2 adet elma
Yarım limon
Tarçın
YAPILIŞI: Elmaları incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağımızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında 1 saat tutuyoruz.
BAHARATLI MISIR CİPSİ
MALZEMELER
1 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
1 diş sarımsak
Yarım kuru soğan
Tuz
Kekik
Nane
Pul biber
Su
Kızartmak için sıvı yağ
DIP SOS İÇİN:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI: Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine, rendenin en ince kısmıyla rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Sonra baharatları da ekliyoruz. Sevdiğiniz başka baharatlar da olabilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Hamur kıvam aldığında, tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğiniz şekli verip kızartıyoruz