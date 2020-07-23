İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege bölgesinin gözde ürünlerinden biri olan börülceyi konuk ediyorum. Yazları taze börülce Ege pazarlarında yerini aldığında sevenleri hemen satın alıp pişirmek ister. Kış mevsiminde ise kurusuyla idare ederiz.



PİYAZIN BÖYLESİ

Deniz börülcesini bir kere tadıp beğenmeyen birini zannediyorum bulmak zordur. Kuru börülce en faydalı bakliyatlardan biri. Yemek ya da pilaki olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz. Eğer tercihinizi salatadan yana kullanmak istiyorsanız, sizin için enfes bir tarifim var. Üstelik veganlar ve vejetaryenler için de çok uygun. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAZE BÖRÜLCE SALATASI



MALZEMELER



500 gr. taze börülce

TARATOR SOSU İÇİN:

4 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı sirke

1 dilim bayat ekmek içi

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Börülceleri temizleyip yıkıyoruz, iki ya da üç parçaya böldükten sonra kaynar tuzlu suda 10-15 dakika yumuşayana kadar haşlıyoruz. Suyunu süzüp yeşil rengini koruması için soğuk suya tutuyoruz. Ayrı bir kapta bayat ekmek içlerini hafif ıslatıp iyice eziyoruz. Üzerine zeytinyağı, limon, sarımsak, sirke, ceviz ilave ediyoruz ve börülceler ile harmanlıyoruz.



DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI



MALZEMELER

2 demet deniz börülcesi

2 diş sarımsak

Limon suyu

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Deniz börülcelerini kaynayan suya atıp 15 dakika haşlıyoruz. Suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırıyoruz. Ayıkladığımız deniz börülcelerini servis tabağına alıyoruz. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuz dökerek karıştırıyoruz.



KURU BÖRÜLCE PİYAZI



MALZEMELER

1 su bardağı kuru börülce

3 dal taze soğan

8-9 dal maydanoz

20-25 adet salamura kırma zeytin

1 orta boy domates

1 tatlı kaşığı sumak

2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI: Börülceyi akşamdan ıslatıyoruz. Ertesi gün, yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz ve henüz sıcakken tuz, zeytinyağı ve sumakla harmanlıyoruz. Diğer tüm malzemeyi minik minik doğrayıp börülcelere karıştırıp piyazı hazır hale getiriyoruz.