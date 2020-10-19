Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Marmara ve Karadeniz'deki balıkçıların gözdelerinden biri olan hamsiyi mercek altına alıyorum. Karadeniz'in hırçın suları kadar hareketli ve zeki olan insanlarının zekasını ve enerjisini hamsiye bağlamak çok da yanlış olmaz sanırım. İşte tam bu mevsimde Marmara'daki balıkçılar, bölgenin Karadeniz kıyılarına kadar giderek hamsi avlamaya çalışıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



HAMSİLİ PİLAV



MALZEMELER

800 gr. hamsi

100 ml. zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

25 gr. çam fıstığı

200 gr. pirinç

40 gr. kuş üzümü

400 ml. sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 demet dereotu

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Pirinci ve kuş üzümlerini ayrı ayrı kaplarda sıcak suya basıyoruz. Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarıyoruz. Kuru soğanı doğruyoruz. Zeytinyağını ısıtıp soğanları ekliyoruz. Orta ateşte karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar soteliyoruz. Pirinci yıkayıp süzüyoruz. Tuz ve karabiber serpip karıştırıyoruz. Kuru nane ve süzdüğümüz kuş üzümlerini ekleyip karıştırıyoruz ve sıcak suyu ilave ediyoruz. Fırın kabının dibini yağlıyoruz, mısır ununun yarısını serpiştiriyoruz. Kabın dibini, hamsilerle kaplıyoruz. Dereotunu ekleyip karıştırıyoruz. Bekletmeden kapta bulunan hamsilerin üstüne yayıp bir kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Kalan hamsileri pilavın üstüne dizerek kaplıyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.



HAMSI TAVA



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Tuz

Un

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Hamsileri 30 dakika su dolu bir kabın içerisinde bekletiyoruz. Hamsileri bir kaba alıyoruz. Ayıkladığımız hamsileri yıkıyoruz ve süzgece koyuyoruz. Suyu süzülen hamsilere tuz ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bir kabın içerisine hamsileri alıyoruz, üzerine fırınlanmış mısır ununu ilave ediyoruz. Tavaya sıvı yağımızı koyuyoruz. Yağ kızdıktan sonra unladığımız hamsileri tavaya diziyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Düz bir kapak yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü de pişiriyoruz.



HAMSİ KUŞU



MALZEMELER

1 kg. hamsi

1/2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

1/2 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı mısır unu

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığımız hamsileri fileto haline getiriyoruz. Bol suda yıkayıp fazla sularını kağıt havlu yardımıyla alıyoruz. Taze soğanların yeşil kısımlarını ince ince doğruyoruz. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyıyoruz. Kuru soğanı ince ince kıyıyoruz. Doğranmış yeşillikler, kuru soğan, mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi derin bir kasede karıştırıyoruz. Fileto haline gelen hamsilerden iki tanesini düz bir tabağa alıyoruz. Birinin üzerine hazırladığımız karışımdan sürüp diğerinin üzerine sıkıca kapatıyoruz. İki hamsiyi birbirine yapıştırıp yassı köfteler hazırlıyoruz. Yumurtaları derin bir kasede çırpıyoruz. Mısır ununu düz bir tabağa yayıyoruz. Hazırladığımız hamsi kuşlarını, çırpılmış yumurtaya ve mısır ununa bulayıp derin bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında kızartıyoruz.