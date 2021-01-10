Herkese merhaba. Bugün hemen herkesin mutfağında bulunan susamın en pratik ve lezzetli sunumları üzerine bir yazı hazırladım size. Susam tohumu, insanoğlunun bildiği en eski tohumlardan biridir. Hiç kimse susam tohumlarının kökenini kesin olarak bilmese de, eski Mısırlıların bu tohumdan un elde ettikleri ve bu undan ekmek yaptıkları gerçeğini kabul etmektedirler. Susam tohumlarının, ilk defa yemeklere bir çeşni, tat vermek için katıldığına ve yağı çıkarılabilen ilk bitki olduğuna inanılır.



SUSAMLI TEREYAĞLI KURABİYE



MALZEMELER

1 paket tereyağı

1 su bardağı susam

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya

Aldığı kadar un



ÜZERINE:

Pudra şekeri

Tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Susamları, yağsız teflon tavada kavuruyoruz. Karıştırma kabına yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini ve kavurduğumuz susamı koyup karıştırıyoruz. Unu azar azar ekliyoruz, vanilya ve kabartma tozuyla birlikte kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar alıp yuvarlıyoruz. Yağlanmış ya da yağlı kağıt kullandığımız tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.



SUSAMLI TAHİNLİ KEK



MALZEMELER

3 büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı oda sıcaklığında süt

Yarım su bardağı tahin

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 büyük çay bardağı çiğ susam

Kalıbı yağlamak için margarin veya tereyağı

YAPILIŞI: Önce kek kalıbımızı hazırlıyoruz. Kek kalıbının her yerini bir miktar tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Bir büyük çay bardağı susamı kek kalıbının her tarafına dökerek yayıyoruz. Kek kalıbını bir kenarda bekletip kekimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yumurtaları derin bir kaba kırıyoruz. 1 su bardağı şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra tahin, sıvı yağ ve süt ekliyoruz ve mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Elediğimiz un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ilave ederek yavaşça karıştırıyoruz. Karışımı kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.



SUSAMLI KEPEKLİ SİMİT



MALZEMELER

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 adet yumurta (akını üzeri için ayırın)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar kepek unu

YAPILIŞI: Yumurtanın akı dışında tüm malzemeleri bir kaba koyarak hamuru şekil verecek kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar kopararak şekillendiriyoruz ve üste gelecek kısmını önce ayırdığımız yumurta akına, daha sonra ise bir tabağa koyduğumuz susama batırıyoruz ve tepsiye diziyoruz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.