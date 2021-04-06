İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kurut yapımını anlatıyorum. Sonra da kuruttuğumuz kurutlar ile neler yapabileceğimizi paylaşıyorum. Bakalım beğenecek misiniz...



TARİHİ ÇOK ESKİ



Kurut; yoğurttan ya da yayık altı ayranından yapılan ve uzun süre saklanabilen fermente bir süt ürünüdür. Ayrandan tereyağı elde edildikten sonra kalan yayık altı, besin öğelerinin en az kaybıyla kurut olarak değerlendirilmiş olur. Ülkemizde en önemli fermente süt ürünlerinden biri olan yoğurdun süzülerek koyulaştırılması veya tuz ve yağ/krema ile yoğrularak güneşte kurutulması oldukça eski devirlerden beri yapılmaktadır.



EV YAPIMI KURUT



MALZEMELER

Çökelek

Yumurta

Tuz

YAPILIŞI: Çökelek ve tuzu karıştırarak, yumurta büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Bir tepsiye dizerek güneşte kurutuyoruz. Tüketirken de suya yatırıp elle ovarak yumuşatıyoruz.



KURUT ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet büyük kurut erişte

Kuru nane

Sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Kurutu ılık suda ezerek ayrana dönüştürüyoruz. Erişteleri makarna gibi haşladıktan sonra süzerek geniş bir kaba alıyoruz. Hazırladığımız ayranı ateşte devamlı karıştırarak, haşlanan erişteyi de ılıttığımız ayran üzerine ilave ettikten sonra biraz pişiriyoruz. Ayrı bir kapta yağ ile naneyi kavurup üzerine dökerek servis ediyoruz.



KURUT KÖFTESİ



MALZEMELER

1 kg. köftelik bulgur

2 adet soğan

Tuz

İki tutam reyhan

2 kaşık un

Ezilmiş kurut veya torbada süzülmüş yoğurt

3 diş sarımsak

Kavurma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Ufak doğranmış soğanları tencereye koyuyoruz, üstüne bulgur, reyhan ve tuz ekleyip üzerine yeterince kaynar su döküyoruz. Hafif ateşte haşlayarak suyunu çektiriyoruz. Harcı bir tepsiye alıyoruz, un katarak iyice yoğuruyoruz, avuç içinde sıkarak köfteler hazırlıyoruz. Tencereye bir su bardağı kaynar su koyuyoruz, köfteleri içine atarak pişiriyoruz. Suyunu çekince ocaktan indiriyoruz. Torbada suyu alınmış yoğurdu çatalla çırparak köftelerin üzerine döküyoruz. Diğer tarafta, minik minik doğranmış kavurma ve bir tatlı kaşığı pul biberi sıvı yağda kavuruyoruz. Yoğurdun üzerine kavurmalı sosu dökerek servis ediyoruz.