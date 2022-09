Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tamamen kültürümüze has, en meşhur kış hazırlıklarımızdan biri olan, her derde deva, 7'den 77'e herkese şifa tarhanayı evde yapmayı deniyoruz. Türk mutfağının geleneksel damak tatları arasında ilk sıralarda yer alan tarhanayı bakın kaç çeşit yapabiliyoruz.



DAR HANE ÇORBASI

Osmanlı döneminde Balkan mutfağına giren tarhananın hikayesi şöyle; bir gün bir hükümdar, fakir bir aileye misafir olmuş. Ne ikram edeceğini şaşıran köylü kadın, hemen bir çorba yapıvermiş. Hükümdar çorbayı çok beğenip "Bu ne çorbası?" diye sormuş. Köylü kadın, 'Dar hane çorbası. Kusura bakmayın" demiş. Darda olan ev anlamına gelen darhane, zamanla tarhana adını almış. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







EV YAPIMI TARHANA



MALZEMELER

1 kg domates

1 kg kırmızı biber

1 kg kuru soğan

Yarım kg çiğ nohut

1 kg yoğurt

3 yemek kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 demet nane

5 kg un

YAPILIŞI: Domates, soğan, biber, maydanoz ve taze naneyi yıkayıp ince ince doğruyoruz. Üzerine 1 litre su ekleyerek iyice yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonra haşlanmış nohutu da ekleyerek blender ile eziyoruz ya da süzgeçten geçiriyoruz. Karışımı geniş bir kaseye alıyoruz. Yoğurt ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Elenmiş un ile katı bir hamur yapıyoruz. Cam veya çelik bir kaba koyup üzerini kapatıyoruz ve yedi gün bekletiyoruz. Her gün sabah, öğle, akşam hamuru karıştırıyoruz. Süre dolunca bir örtü üzerine küçük parçalar halinde ufalıyoruz. Son olarak kevgirden geçirip gölgede iyice kurutuyoruz. Bez bir torbaya koyup saklıyoruz. Tarhana, yedi günlük bekleme süresinde sulanırsa, biraz un ilave edebilirsiniz. Diğer yandan ne kadar çok beklerse, o kadar ekşi bir tadı olacaktır.



1 GÜNLÜK TARHANA



MALZEMELER

1 kg domates

1 kg kuru soğan

1 demet maydanoz

4-5 diş sarımsak

4-5 adet kapya biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 tutam taze nane

Yaklaşık 5 kg un

Yarım kg yoğurt

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut hariç tüm malzemeler yıkanıp temizlenir, geniş bir tencereye sırayla üst üste dizilerek pişirilir, yaklaşık 45 dakika- 1 saat pişilir. Daha sonra haşlanmış nohut eklenir ve 15 dakika daha kaynatılır. Tüm malzeme blender'dan geçirilerek katı bir sos kıvamına getirilir. 1 adet yaş maya, suda eritilerek malzemenin içine ilave edilir. Kaşıkla karıştırılıp en az 2 saat mayalanır. Mayalama işleminden sonra geniş bir kaba alınır, un yavaş yavaş ilave edilerek hamur kıvamı elde edilir. Yaklaşık 1 saat kadar arada tahta bir kaşıkla karıştırılıp kontrol edilir. Hamurdan parçalar alınıp yağlı kağıt serili tepsiye dizilip pişirilir. Çok sert olmadan çıkarılır ve pişen hamurlar elle küçük parçalara bölünüp blender'dan geçirilir. Un ufak olan parçalar tepsiye dökülür ve üzerine bir bez örtülüp sabaha kadar kurutulur.



TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

2 dolu yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Tencereye dört su bardağı suyu koyuyoruz. Sonra iki yemek kaşığı tarhanayı ekliyoruz. Ocağın altını açıp karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman bir yemek kaşığı zeytinyağı, ardından bir tatlı kaşığı salçayı ekliyoruz. Sarımsakları ince ince dilimleyip çorbanın içine atıyoruz. Tuzunu da ilave edip biraz daha karıştırarak kaynatıyoruz ve sonrasında sıcak servis yapıyoruz.