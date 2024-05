Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda derbi heyecanı var. Bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için çok özel menü hazırladım. Tabii ki en başta çıtır çıtır tavuk ve patates var. Ardından sıra maç ve dizi gecelerinin vazgeçilmezi sosislere geliyor. Sosislerle kaplama şeklinde sunum hazırlayarak, iştah açan bir görünüm elde edeceğiz. Bir diğer lezzet ise, bebek patatesleri parmesan peyniri ile tamamlayacağımız özel tarif... Evde kolayca yapabileceğimiz bu yemekler, geceyi daha da eğlenceli kılacak. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







PEYNİR ÇUBUKLARI

MALZEMELER

Kaşar peyniri

1 adet yumurta

Galeta unu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kaşar peyniri parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz kaşarları ilk önce yumurtaya, ardından galeta ununa buluyoruz. Bu işlemi iki kez tekrar ediyoruz. Kaşar peynirinin her yerinin galeta unuyla kaplanmış olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde peynir direkt yağla temas edince, patlama yapabiliyor. Önceden kızdırdığımız yağda, galeta unu kızarana kadar kızartıyoruz.







NİŞASTALI ÇITIR TAVUK

MALZEMELER

4 dilim tavuk göğsü

1 yemek kaşığı köri

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Tuz

Servis ederken limon

YAPILIŞI: Tavukları şerit şerit doğruyoruz, tuz ve köri ile karıştırıp bekletiyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Tavukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından pirinç ununa buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çıtır çıtır olana dek pişiriyoruz. Çıkartınca üzerine limon sıkıp servis ediyoruz.







ÇITIR BEBEK PATATESLER

MALZEMELER

1 kase dolusu bebek patates

Tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

1 kase rendelenmiş parmesan peyniri ya da tulum peyniri

YAPILIŞI: Bebek patatesleri iyice yıkadıktan sonra kabukları ile haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri ortadan ikiye bölüp tuzlayıp çıtır çıtır olana dek kızartıyoruz. Henüz sıcakken parmesan rendesi ile harmanlıyoruz.







SOSİS KAPLAMA

MALZEMELER

1/2 su bardağı mısır unu

1/4 su bardağı un

1/4 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

1 tane çırpılmış yumurta

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı bal

10-12 tane sosis

10-12 tane çöp şiş çubuğu

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Küçük derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Ateşin altını orta dereceye getirin. Büyük bir kasede mısır unu, un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Üzerine çırpılmış yumurta, süt, sıvı yağ ve balı ekleyip birbiriyle kombine olana kadar iyice karıştırın. Sosisleri kağıt havluyla iyice kurulayın. Her birine çöp şişleri geçirin. Uzun bir su bardağına karışımın birazını döküp, hazırladığınız çubuğu bu karışıma batırın ve her yeri bu karışımla kaplandıktan sonra, yavaşça bardaktan çekin. Yağda çubukları çevirerek her yani altın sarısı renk alana kadar 2-3 dakika kızartın.