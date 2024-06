Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Arap yemekleri yapıyoruz. 'Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor' şarkısını söylerken aklıma geldi. Arap mutfağı, Arap dünyasına özgü farklı pişirme geleneklerinin bir toplamıdır. Mağrip'ten Bereketli Hilal ve Arap Yarımadası'na kadar yayılan farklı yöresel mutfakları içerir. Söz konusu yöresel mutfaklar genellikle yüzlerce yıllıktır ve yöredeki büyük baharat, bitki ve gıda ticareti kültürünü yansıtır.



TABULE



MALZEMELER

2 demet maydanoz

1 demet taze nane

6 adet taze soğan

3 adet orta boy domates

1 çay bardağı ince bulgur

1.5 çay bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi (Arzuya göre)

1/2 çay kaşığı tuz







YAPILIŞI: Öncelikle bulgurumuza, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip demlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika kadar bekletiyoruz. Daha sonra maydanoz ve taze naneyi sap kısımlarıyla birlikte ince ince doğruyoruz. Taze soğanları da incecik kıyıyoruz. Domatesi küçük parçalar halinde doğruyoruz. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesine alıyoruz. Şişip, yumuşayan bulgur ile salata malzemelerini harmanlıyoruz. Salatanın sosu için; zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarıyoruz.



TARÇINLI KÖFTE (KİFTA LİL ATFAAL)



MALZEMELER

500 gr. kuzu kıyması

2 adet soğan ince doğranmış

1/2 yemek kaşığı toz tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2.5 su bardağı sıcak su



YAPILIŞI: Bir kapta eti, soğanları, tarçını ve karabiberi iyice karıştırın. Karışımdan küçük köfte topları oluşturup kenara koyun. Geniş bir tavaya tuzu ve yağı koyun, üzerine sıcak suyu ilave edip karışımı kaynatın. Kaynayınca köfteleri ilave edip yaklaşık 25 dakika veya köfteler iyice pişene kadar pişirin.



ETLİ KUSKUS



MALZEMELER

1 kilo ince veya orta büyüklükte kuskus

6 su bardağı sıcak su et suyu ile karışık kullanın

GARNİTÜRÜ İÇİN:

3 kilo kırmızı et, haşlamak için su

9 adet bütün tavuk budu

1 kilo mergez (taze sucuk)

1-2 adet kuru soğan

3-4 adet domates

3 adet kabak

8 diş sarımsak

2 su bardağı haşlanmış nohut

4 adet beyaz turp

4 adet patates

4 adet havuç

2 adet rezene

6 dal kereviz

Yarım adet kök kereviz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Biraz sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: 3 yemek kaşığı dolu karışık kuskus baharatı (Eğer yoksa 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, safran, 1 çorba kaşığı kişniş ve çemen otu) Tavuk butlarını ikiye kesin, kuskus baharatı, sıvı yağ, toz kırmızı biber, pul biber ve tuz ilave edin ve karıştırın. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kırmızı eti sıvı yağda biraz mühürleyin üzerine bol su ve tuzunu ilave edin, düdüklü tencerede haşlayın. Bir tencereye biraz sıvı yağ alın, kuskusu ilave edin. 3 dakika kadar karıştırın, 3 su bardağı kadar etin suyunu süzerek, 3 su bardağı da normal sıcak su ilave edip iyice karıştırın. Ayrı bir tencerede biraz sıvı yağ ilave edin. Küp küp doğranmış soğanları soteleyin. Küçük küçük kestiğiniz domatesleri yumuşayıp suyunu biraz çekene kadar pişirin. Salçayı, tuzu, baharatları ve sarımsağı rendeleyip ekleyin. Üstüne et suyu ile karışık sıcak su ve tuz ilave edin. Pişme çabukluğuna göre önce havuç, turp, rezene kereviz, patatesi ve kabağı doğrayıp ekleyin. En son haşlanmış nohutları da sebzeye ilave edin. Mergezleri yağsız tavada kızartın. Ayrı bir tencerede kuru üzümleri de kızartın. Kuskusu bir tepsiye alın üzerine sebze yemeğinin bir kısmını ve ardından eti, kızaran tavuk butlarını, mergezi ekleyin. Yemeğin sosundan gezdirip, en son kızarmış kuru üzümleri ilave edin ve servis yapın.