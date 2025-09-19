İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Antep fıstığı var. Antep fıstığı, hem yemesi eğlenceli hem de sağlık açısından oldukça faydalı bir yiyecektir. Antep fıstığı, içerisinde bolca antioksidan ve B6 vitamini barındırmaktadır. B6 vitamini, kırmızı kan hücrelerine oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin oluşumu gibi çeşitli işlevler için önemlidir. Antep fıstığı aynı zamanda potasyum bakımından da zengindir. Bir avuç Antep fıstığı bir adet büyük muzun yarısından daha fazla potasyum içermektedir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize şimdiden afiyet olsun.



FISTIKLI KURABİYE

MALZEMELER

150 gram tereyağı

1 yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

50 gram toz antep fıstığı

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Eritilip soğutulan tereyağını yoğurma kabımıza alıyoruz. Un hariç diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak, az az un ilavesi ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Minik parçalar koparıp yuvarlıyoruz, yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. 180 derecede 15-20 dakika pişiriyoruz.



MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.



SÜTLÜ İRMİK HELVASI

MALZEMELER

125 gr. tereyağı

2 su bardağı irmik

1.5 yemek kaşığı un

Antep fıstığı

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı Süt

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Bir tencerede süt, şeker ve vanilya karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadığı zaman ocaktan alıyoruz. Başka bir tencerede tereyağını eritiyoruz, irmik ve fıstığı ekleyip renkleri hafif koyulaşana kadar kavuruyoruz. Daha sonra rengi koyulaşan irmikli harca süt karışımını yavaş yavaş ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak süt karışımı çekene kadar pişiriyoruz.