İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.





FISTIKLI SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.





KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. közlenmiş domates

1 kutu (300 ml.) çiğ krema

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım et bulyon

1 yemek kaşığı un

SERVİS İÇİN:

2 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Domatesleri közlüyoruz ve ince ince doğruyoruz. Çorba tenceresinde yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğranmış, közlenmiş domatesleri ekliyoruz, biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz. İyice kaynadığına emin olunca altını kısıyoruz, kremayı ilave ediyoruz. İki dakika daha kaynatıp blendar'da çekiyoruz. Servis ederken labne ve süzme yoğurdu karıştırıp kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne döküyoruz.



PATATES PÜRELİ TAVUK



MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

5 adet tavuk but

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. Kaşarlar eriyene kadar fırında 15 dakika tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz.