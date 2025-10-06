İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocuklarınızla da beraber yapabileceğiniz son derece sağlıklı, unsuz, şekersiz kurabiyelere yer veriyorum. Sağlığına ve fiziğine özen gösteren ama çay veya kahve saatlerini de tatlısız geçiremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız 'Evet'se sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak hem de formunuzu korumanızı sağlayacak! Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değildir. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





FINDIKLI



MALZEMELER

2 çay bardağı fındık

1 yemek kaşığı ayçekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

YAPILIŞI: Bir tavaya, badem, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak malzemeleri kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye pay edin. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.





PEKMEZLİ



MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu (veya başka bir un)

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt üst ayarda) 15 dakika pişirin.



MUZLU YULAFLI



MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 muz

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

4 hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI: Yumurtanın akını biraz çırpıp kıvam almasını sağladıktan sonra içine 1 orta boy muzu koyup eziyoruz. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekliyoruz. Cevizin falan miktarını yazmadım tamamen kendinize kalmış, ben çok az kullandım. Bütün malzemeleri karıştırıp elimize yapışmadan şekil verebileceğimiz kıvama gelince yağlı kağıdın üzerine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.