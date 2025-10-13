İDİL AÇIKALIN

Ordu mutfağı, tarihsel gelişim süreci içerisinde aldığı göçlerle zenginlik ve çeşitlilik kazanmış. Yörede yaşayanların örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri ile şekillenmiş. Ordu mutfağı, özellikle Gürcü yemekleri ile zenginleşmiş. Ordu mutfağına, balık ve sebze yemekleri, turşu kavurmaları, doğanın verdiği yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekler, hamur işleri ve evde açılan, özellikle fındıkla yapılan tatlılar hakim. O kadar çok sayıda otlu yemekleri var ki, vejetaryen beslenmek için birebir.







PANCAR ÇORBASI

MALZEMELER

1 bağ pancar

1 baş soğan

1 tane acı biber

2 yemek yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Pancar temizlenip yıkanır. İnce ince doğranır. Bir tencerede yağ eritilir. İncecik doğranmış soğanlar bu yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine malzemenin miktarına göre su ilave edilir. Pancarın yeşil rengini koruması için suya tuz atılır. Ardından doğranmış pancar ile haşlanmış fasulye katılır. Birlikte kaynadıktan sonra elenmiş mısır unu, kaynayan yemeğin içine azar azar dökülür. Ocaktan indirilmeye yakın biber ilave edilir.







SAKARCA KAYGANASI

MALZEMELER

3 bağ sakarca

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Sakarcalar temizlenip yıkanır. Kaynayan tuzlu suda soğan kısımları yumuşayıncaya kadar haşlanır. Ardından ince ince doğranır. İçine yumurta, mısır unu, gerekirse bir tutam tuz ilave edilip karıştırılır. Tavada sıvı yağ ile altüst edilerek kaygana şeklinde kızartılır. Sıcak dilimlenip servis edilir.







KALDİRİK KAVURMASI

MALZEMELER

Kaldirik otu

4 adet kuru soğan

Sarımsak

2 kaşık salça

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Kaldirik otlarını yıkayıp doğradıktan sonra haşlayalım. Haşladıktan sonra suyunu sıkıp süzelim. Kuru soğanları, sarımsakları kavuralım. Salçayla kavuralım. Ben bir kaşık biber salçası da ekledim. Kaldirik otlarını ekleyip kavuralım.