İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çok faydalı bir besine yer veriyorum. Arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın, arıların bal midesi denilen organlarında kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek hücrelerine yerleştirilen mucizevi besin bal ile ilgili bir tarif hazırladım. Biliyorsunuz çeşit çeşit, renk renk bal var ve aslında hiçbiri, bir diğeri ile aynı değil. Neden böyle diye birkaç kaynaktan araştırdım. Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlara ve yöreye göre değişkenlik gösteriyormuş. Balın kokusunu bile çiçeklerdeki uçucu yağlar verirmiş ki, bu aynı zamanda çiçeklerin de kokularını sağlayan yağmış. Bal öyle enteresan mucizevi bir besin ki; nem, güneş ışığı, kaynatma gibi sıra dışı bir etkiye maruz kalmadığı sürece bozulmuyor ve zamana karşı uzun süre direnebiliyor.







BALIN DA HİKAYESİ VAR

Balin tarihi; Sümerler, Babiller ve kutsal Hint bilgileri kadar geçmişe dayanıyor. Esasen arılar, en az 100 milyon yıldır bal üretiyorlarmış. Bal; eskiden binaları ve evleri kutsamak için kullanılırmış. Kleopatra, genç görünmek için düzenli olarak bal ve süt banyosu yaparmış. Avrupalı göçmenler ise, Avrupa bal arısıyla 1600'lü yıllarda Amerika'da tanışmışlar. Diğer yandan, Avrupalı bal arıları, Apis Melifera türü. Kovanlarında gerekli olandan fazla bal üretmeye, insanlar da fazla olanı toplamaya başlamış. Bu tabii yalnızca bir başlangıç. O kadar çok çeşit ve kokuda bal mevcut ki her birinin ayrı hikayesi olabileceğini düşünüyorum. Amerika'da yonca, okaliptus, portakal çiçeği ve karabuğdaydan meydana gelen 300 çeşit bal olduğunu öğrenince epey şaşırdım. Ancak genel geçer bir bilgi var ki, o da açık renkli balların daha yumuşak lezzette olduğu, daha koyu renkte olanların ise daha yoğun lezzete sahip olduğu yönünde.







Balın içeriğinde; meyve şekeri olan fruktoz, glukoz ve su var. Ayrıca kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko ihtiva etmesinden dolayı mucizevi bir besin. Bal, uzun yıllardan beri antibakteriyel özelliği sebebiyle mikroplara karşı bir önlem olarak kullanılmıştır. Yunan ve Roma atletleri balı, güç ve dayanıklılıklarını artırmak için kullanmışlar. Ben bugün size, kimsenin hayır diyemeyeceğini düşündüğüm ballı lokma tatlısını hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?.. Bal, evinizde her zaman bulunan bir besin olduğu için yapımı ve malzemeleri çok kolay bulunabilen bu tatlıları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







BALLI LOKMA TATLISI

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 paket kuru maya

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Öncelikle şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kapatıp bal ilave edip karıştırıyoruz. Ardından şerbeti soğutuyoruz. Hamur malzemesini iyice karıştırıp hamur yoğuruyoruz ve kapaklı bir kabın içine alıp mayalandırıyoruz. Yağı kızdırıyoruz ve ayrıca tezgahı hafif yağıyoruz. Hamurdan küçük bezeler kopartıp o yağın üzerinde yuvarlayıp elimizle ortasına delik açıyoruz ve kızgın yağa atıyoruz. Arkalı önlü kızartıp çıkar çıkmaz hemen soğuk şerbete atıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz.