İDİL AÇIKALIN

Kofana balığı, son yıllarda ülkemizde nadir olarak görülen, soyu tükenme noktasına gelen bir balıktır. Kofana balığı ayrı bir tür olmayıp lüfer balığının büyüğüne verilen isimdir. 35-50 cm büyüklüğünde lüfer balığı kofana olarak adlandırılır. Çok küçük boyutlarda lüfer balığının henüz büyümeden ve yumurta bırakmadan avlanması sonucu denizlerimizdeki lüfer sayısı çok azalmıştır. Diğer balık türlerinin aşırı avlanması sonucunda yeterli besin bulamayan lüfer, kofana boyutlarına ulaşamadan avlanmakta veya göç etmektedir.

FIRINDA KOFANA BALIĞI

MALZEMELER

1 adet kofana balığı

2 adet soğan

1-2 adet domates

1 adet havuç

1 kahve fincanı zeytinyağı

YAPILIŞI: Fırın tepsisine yağlı kağıt koyun. Üzerine halka halka kesilmiş soğanları, halka halka kesilmiş havucu ve halka halka kesilmiş domatesleri dizin. Sebzelerin üzerine zeytinyağının yarısını dökün. Sebzelerin üzerine balığı koyun, üzerine kalan zeytinyağını dökün ve tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirip servis edin.

IZGARANIN TADI BAŞKA

MALZEMELER

1 adet kofana balığı

3 adet defne yaprağı

6 adet tane karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

Yeterince tuz

YAPILIŞI: Kofana balığını iyice temizleyin, göğüs kısmını diş fırçası ile fırçalayın. Hiçbir yerinde kan kalmasın, acılık yapar. Orta kemiğini çıkarın ve iyice açın. Derin bir kaba zeytinyağı, tane karabiber ve defne yapraklarını koyun. Kofana balığını 15 dakika bu karışımda beklettikten sonra tuzlayıp açık yüzü ızgaraya gelecek şekilde yerleştirin. Yaklaşık 6 dakika pişirdikten sonra ters çevirin, derili kısmını da 3 dakika daha pişirip ızgaradan alın.

FESLEĞENLİ

MALZEMELER

2 adet kofana fileto

1 çay bardağı zeytinyağı

Birkaç diş sarımsak

Tane karabiber

Taze fesleğen

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle kofana filetolarının iki tarafını da tuzlayın. Üzerine sarımsak dişlerini yerleştirip tane karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin. Üzerini örtüp marine olması için bu şekilde buzdolabında 10- 15 dakika bekletin. Ardından, lüferleri dolaptan çıkarın. Bir adet kofananın bir yüzüne fesleğen yaprakları dizin. Diğer yüzünü de üzerine kapatın. İkinci kofanayı da bu şekilde hazırlayın. Kofanayı, kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.