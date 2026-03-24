İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, brunch sofralarına yaraşır nefis lezzetler hazırladık. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SOĞANLI PATATES

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

2 çay kaşığı şeker

Yarım çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 paket sıvı krema

Kaşar peyniri rendesi

YAPILIŞI: Sıvı yağ ve soğanı tavaya alıyoruz. Üzerine 2 tatlı kaşığı şekeri ekliyoruz. Ardından patatesleri ilave ediyoruz. Karamelize olana kadar soteliyoruz. Krema, tuz, karabiber ile kaşar peyniri rendesi ekliyoruz. Kaşarlar eriyince servis yapıyoruz.



TEPSİDE İÇLİ KÖFTE

MALZEMELER

1.5 su bardağı ince bulgur

1 yumurta

3 orta boy patates

Tuz

Pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

İÇİ İÇİN:

250-300 gram kıyma

Yarım su bardağı ceviz

2 adet soğan

Kimyon

Tuz

Pul biber

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI: Önce iç harcı için soğanları ince ince doğrayıp tavaya alıyoruz, kıyma ve biraz da sıvı yağ ekleyerek kavuruyoruz. Salça ve baharatları ekleyerek karıştırıyoruz. Patatesleri haşlayıp, püre haline getiriyoruz. Bulguru derin bir kaba alıyoruz, üzerine gelecek kadar kaynar su ekliyoruz. Üstünü kapatarak 10 dakika dinlendiriyoruz. Patates, salça ve baharatları ilave edip, yoğuruyoruz. Alt kısmına tereyağı sürüyoruz. Hamurun yarısını alıp fırın kabına yayıyoruz. Üzerine kıymayı kaşıkla bastırıyoruz. Kalan hamuru da parça parça şeklinde her yere yayıyoruz ve üzerini tamamen kapatıyoruz. Çok az yumurta fırçasıyla üste sıvı yağ sürüyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz.



ISPANAKLI KİŞ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

300 gram un

125 gram tereyağı

1 yumurta

2 yemek kaşığı kadar buzlu su

Tuz

SOSU İÇİN:

3 yumurta

1 kutu krema

100 gram lor peyniri

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

İÇİ İÇİN:

1 kilo ıspanak

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Tereyağını bir kaba alıyoruz. Unu azar azar ekleyip yavaş yavaş yoğuruyoruz. Yumurtayı ilave ediyoruz. Tuzu ve soğuk suyu ekliyoruz. Üzerine streç film çekip en az bir saat buzdolabında bekletiyoruz. Bir tavanın içerisine zeytinyağını döküyoruz. Piyazlık doğranmış soğanları ilave ediyoruz. Pembeleşmeye başlayınca kırmızı biberleri ekliyoruz. Doğradığımız ıspanakları da ilave edip pişiriyoruz. Sosu için gerekli olan malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıyoruz. Soğuyan ıspanaklı karışımı sosun içine ilave ediyoruz. Buzdolabından hamurumuzu çıkarıyoruz. Merdane yardımıyla kalıbımızın boyutu kadar açıyoruz ve içine yerleştiriyoruz. Çatal yardımıyla hamurda delikler açıyoruz. 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Ispanaklı harcı hamura döküyoruz. Harcımızı pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpiyoruz. Kaşar eriyene kadar bekliyoruz. Dilimleyip servis yapıyoruz.