İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Mersin'e has bir dürüm çeşidi olan, içinde hem biftek, hem de kuyruk yağı bulunduran, hatta en güzeli pamuk yağında pişirilen dürümlerin şahı tantuni efsanesinden söz edeceğim. Temelde çok küçük doğranmış etin haşlanıp kızdırılmış bir sac üzerinde pamuk yağı ve toz biber eklenerek çevrilmesiyle yapılır. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir ki hem sacın sıcaklığı korunsun, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlansın. Pişen etler; sumak, maydanoz, piyazlık soğan, domates ve çeşitli baharatlar eklenerek dürüm yapılır. Yanında en güzel de ayran gider.

NASIL YAPILIR?

Kimi sokak lezzetlerini evde yapmak mümkündür. Biz Türk hanımları, sokakta severek yediğimiz bazı lezzetleri evlerimizde kendimiz yapmayı çok severiz. Kendimizi büyük bir zafer kazanmış gibi hissederiz. Tantuni yapmak ise son derece basit. Her zaman pamuk yağı ya da sac tavaya ihtiyacımız yok, pekala vok ya da teflon düz bir tava ile de yapabiliriz.

TANTUNİ

MALZEMELER

450 gr. kuşbaşı ya da zırhtan geçirilmiş kuzu eti

50 gr. kuyruk yağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 adet kuru soğan

Sumak

Pul biber

Tuz

Biber turşusu

Domates

Maydanoz

Lavaş

YAPILIŞI: Bulabilirsek sac tavanın içinde kuyruk yağını eritiyoruz. Sıvı yağ ekliyoruz. Kırmızı toz biber ilave edip etleri içine atarak kavuruyoruz. Etler suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Pul biber ve tuz ekliyoruz. Lavaşları üzerine kapatıp yumuşamalarını sağlıyoruz. Diğer yandan piyazlık doğranmış soğanı sumakla karıştırıp iyice ovuyoruz ve suyunu salmasını bekliyoruz. Lavaşların içine tantuniyi alıp dilim domates, biber turşusu ve sumaklı soğanla dürüm yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

Tantuniyi dana etinden yapmak isterseniz, geç pişme ihtimali olduğundan önceden haşlamanızı tavsiye ederim.

LAVAŞ

MALZEMELER

4 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un

YAPILIŞI: Bir kaba yaş mayayı, ılık sütü, ılık suyu koyuyor ve mayayı eritip kabarmasını bekliyoruz. İçine sıvı yağ ve tuzu koyup karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendiriyoruz. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Oklava ile servis tabağı ebatlarında açıyoruz. Açtığımız hamurları teflon tavada arkalı önlü iyice pişiriyoruz.

TAVUK TANTUNİ

MALZEMELER

1 adet bütün kemiksiz tavuk göğsü

1 buçuk tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı acı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı (silme) kimyon

Yeteri kadar tuz

3 adet yarım tandır ekmeği

1 yemek tabağı doğranmış maydanoz

2 adet küp küp doğranmış domates

YAPILIŞI: Tavuk etleri minik minik doğrayalım. Geniş bir tavaya alalım, biraz sıvı yağ ve damak zevkine göre tuz ilave edelim. Tavuklar suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Suyunu çektikten sonra karıştırarak kızarana kadar kavuralım. Sonra tavukları tavanın kenarına toplayıp ortasını daire şeklinde açalım. Orta boş kalan kısma az ise sıvı yağ eklenir değilse eklenmez. Orta kısma bütün baharatlar eklenir ve yağla birlikte kavrulur. Çeyrek çay bardağı su ilave edilir ve tavuklarla birlikte karıştırılır. Bir ekmeğe yetecek kadar tavuğu orta kısıma alalım diğerleri tavanın kenarlarında kalsın. Sonra yarım olan ekmeği ortada ki etlerin üzerine bandıralım kenarını köşesini iyice bastıralım. Ekmeğimiz ısınsın. Sonra ekmeğe maydanoz ve domatesleri yerleştirelim üzerine de tavukları koyalım. Diğer ekmeklere de aynı işlemi yapalım. Hafif su ekleyerek ekmeklerinizi bandırabilirsiniz.