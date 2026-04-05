İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. 7'den 70'e kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği, sokak kültürümüzün vazgeçilmezi, günün her öğününde tükettiğimiz, pahası az ancak hazzı çok fazla olan çıtır çıtır bir simidi kim sevmez? Biz İzmirliler simide gevrek deriz. Sabahları 'Gevrekçi geldi gevrekçi' seslerini duymak İzmirliler için şaşırtıcı değildir.

SIRRI PEKMEZ VE SUSAM

Benim burada anlattığım gevrek tarifi, daha çok pastane tipi simit diye tabir ettiğimiz dışı çıtır ama içi pufidik formda olan simit modeli. Eğer canımız sokak simidi tadında bir simit istiyorsa, o zaman yapmamız gerekenler biraz değişiyor. Hem içine bir miktar pekmezli su koymanız, hem de hazırladığımız simitleri önce pekmezli suya batırıp ardından susama bulama ve öyle fırınlama yolunu seçmemiz gerekiyor. Diğer yandan bazı yörelerimizde, bu pekmezli su kaynatılıyor, halka şekli verilmiş simit hamurları önce bu kaynamış pekmezli suya atılıyor, hamur dibe çöküyor, ardından simitler su yüzeyine çıktıklarında alınıyor ve fazla pekmezi akıtılarak, üzerindeki pekmezli suyun kurumasına fırsat vermeden hemen susama bulanıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar fırınlanıyor.

Gevreğin hayatımıza vazgeçilmez bir yiyecek olarak girmesi Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayananıyor. O dönemde saraydaki un depoları simithane, padişah fırını ise simit fırını olarak anılmaktaymış.

O dönemde has undan yapılan halka şeklindeki ekmek türüne simit- i halka adını vermişler. 18'inci yüzyılda halka kelimesi kalkarak sadece simit olarak anılmaya başlanmış ve bugünlere kadar gelmiş. Halka simit, hem doyurucu olması, hem de ucuza mal edilmesi nedeniyle şehirlerde köşe başlarında sokak satıcıları tarafından satılırmış.

SUSAMIN FAYDALARI NELERDİR?

Simit, lezzetli olduğu kadar aynı zamanda yararlı da bir besindir. Simidin üzerinde bulunan susamların içerisindeki vitamin ve antioksidan maddeler sağlığımıza oldukça faydalıdır. Bağışıklık güçlendirici özelliği vardır. Daha dirençli bir vücut yapısının oluşmasını sağlar. Susamın içerisinde bulunan demir ve vitaminler kansızlığa karşı doğal bir destektir. Kansızlık şikâyeti olanların öğünlerinde susama yer vermeleri yararlı olacaktır. Ayrıca susamlı simit tüketenlerin bağırsak kanserine karşı direnç gösterdiği ve bu nedenle daha sağlıklı bir hayat sürdürdüğü saptanmıştır.

Susamlı simit içerisinde bulunan vitaminler, beyin ve sinir hastalıkları üzerinde de olumlu sonuçlar vermiştir. İçerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde de kemiklerimizin ihtiyacı olan vitamin ve proteinleri sağlayarak kemik ve kas oluşumunu desteklemektedir.

EV YAPIMI SİMİT

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1.5 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı dolusu instant maya

Aldığı kadar un

ÜSTÜ İÇİN:

1 adet yumurta

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

Susam

YAPILIŞI: Ilık suyu, sütü, sıvı yağı geniş bir kaba döküyoruz. Biraz karıştırıp ardından tuz, şeker ve mayayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyerek yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Simit hamurunun üzerine nemli bez örterek dinlendiriyoruz. Üç bardak suyu, bir yumurtayı ve bir yemek kaşığı toz şekeri çırpma teliyle çırpıyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp elimizle yuvarlayıp uzun bir çubuk elde ediyoruz. Sonra bu uzun hamurumuzu ikiye katlayıp elimizle kıvırıyoruz. Önce yumurta ve şekerle hazırladığımız suya, ardından susama bulayıp önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz.