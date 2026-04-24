İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotlu tariflere yer veriyoruz. Semizotu, tam bir şifa kaynağı. Besin değeri yüksek olan semizotu, en fazla Omega 3 değerine sahip olan sebze olarak biliniyor. Antioksidan vitaminler olarak kabul edilen A ve C vitaminlerini bol miktarda içeren semizotu, bu özelliğiyle ıspanaktan daha fazla antioksidan etkiye sahiptir. Semizotu ayrıca; diyet lifi, vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Bugünlük benden bu kadar.

SEMİZOTLU BÖREK

MALZEMELER

1 kilo hazır yufka (5 adet)

1 bağ semizotu

Dereotlu peynir

1 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve nane

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Su

Çörek otu

YAPILIŞI: Semizotunu iyice yıkayıp istediğimiz boyutta doğruyoruz. Domatesi, biberleri ve soğanı çok küçük doğruyoruz. Derin bir kapta tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Yufkaların bir tanesini yağladığımız tavaya yayıyoruz. Bir kapta yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve suyu iyice karıştırıyoruz. Bu karışımı yufkanın üzerine sürüyoruz. Diğer yufkaları parçalayarak ve aralarına semizotlu harcı paylaştırarak üst üste koyuyoruz. En üste ise en alttaki yufkanın sarkan kenarlarını kapatıyoruz. Sosu üzerine bolca sürüyoruz. Kısık ateşte alt üst yaparak pişiriyoruz.

ÇİLEKLİ SEMİZOTU SALATASI

MALZEMELER

1 kase çilek

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

Yarım demet semizotu

2 adet salatalık

Zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Nar ekşisi

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Malzemeleri dilediğimiz gibi doğruyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıp arzuya göre sosunu ekleyip servis ediyoruz.

SEMİZOTLU CACIK

MALZEMELER

Yarım demet semizotu

3 diş sarımsak (azaltılabilir)

1 adet büyük boy salatalık

Süzme yoğurt

1 avuç iri doğranmış ceviz

Tuz

Zeytinyağı

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Semizotunu güzelce yıkayın. Sap kısımlarını ben kullanmıyorum, tercih sizin. Doğrayıp kaseye alın. Üzerine küp küp doğranmış salatalığı ekleyin. Cevizi ilave edin. Başka bir kaseye yoğurdu, sarımsağı, tuzu ekleyip karıştırın. Semizotuna ilave edip, güzelce yedirin. Üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.