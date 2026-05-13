İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğal antibiyotik kabul edilen, Neolitik çağdan bu yana dünyadaki hemen her kültüre ait mutfaklarda yeri olan, Sümerlilerin M.Ö. 2600'lü yıllarda yazdığı tabletlerde bile adına rastlanmış efsanevi ve mucizevi bitki olan sarımsağın pratik tariflerine yer veriyorum. Eski çağlardan bu yana sarımsak, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır. Arkeolojik araştırmalar gösteriyor ki tarihin ilk çağlarından bu yana Sümerler, sarımsağı ilaç niyetine kullanmışlar. Ayrıca Evliya Çelebi de seyahatnamesinde sarımsaktan bolca söz etmektedir. Sarımsak; sert ve keskin kokusu, acımsı tadı sebebiyle, kimi kişiler tarafında pek sevilmiyor olsa da esasen yemeklere kattığı rahiya ve aroma sebebiyle mutfakların vazgeçilmezidir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SARIMSAKLI EKMEKÇİK

MALZEMELER

1 adet dilimli baget ekmek

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam maydanoz

YAPILIŞI: Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine baget dilimlerini diziyoruz. Sarımsakları ezip zeytinyağı ve kekik ile karıştırıyoruz. Dilimlerin üzerine önce tereyağı, ardından sarımsaklı zeytinyağlı karışımı sürüyoruz. Üstlerine doğradığımız ıspanak yaprakları ile kaşar peynirini serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

SARIMSAK KONFİ

MALZEMELER

15 baş sarımsak

2 su bardağı sirke

1 litre su

6 yemek kaşığı tuz

Kurutulmuş Arnavut biberi

YAPILIŞI: Bir kavanozun içerisine kabuklarından temizlenmiş ve güzelce soyulmuş sarımsakları, suyu, Arnavut biberini, sirkeyi ve tuzu koyuyoruz. Malzemeleri koyduktan sonra kavanozun kapağını hava almayacak şekilde, sıkıca kapatıyoruz. Kavanozu, güneş görmeyen serin bir yerde 20 gün bekletiyoruz.

SARIMSAKLI MAYONEZ

MALZEMELER

4 baş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: İlk olarak önceden ısıttığımız 175 derece fırında sarımsakları közleyerek başlıyoruz. Bunun için folyo kağıdın içine sarımsakları koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ilave edip, fırında közlüyoruz. Ayrı bir yerde yumurta, limon suyu, hardal, tuz ve karabiberi çırpıyoruz; ayçiçek yağını yedirerek çırpmaya devam ediyoruz. Közlenmiş sarımsakları ezerek mayonezin içine karıştırıp, kıvamını belirliyoruz. Cam kavanozda muhafaza ediyoruz.