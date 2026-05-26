İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kurban Bayramı'na bir gün kala, mutfak kültürümüzün mihenk taşlarından biri olan, kökeni Osmanlı'ya kadar uzanan helvalardan söz edeceğim. Öncelikle helvanın ne anlama geldiğine bir bakalım. Helva; özellikle Orta Doğu ülkelerinde sıkça yapılan bir tatlı olsa da bu lezzetin kökeni Türkler'e dayanır.





UNLU İRMİK HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı süt

125 gr. tereyağı

1 çay bardağı kırılmış ceviz

YAPILIŞI: Öncelikle şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Ardından tereyağını tencereye alıp eritiyoruz. İrmik ve unu ekleyip rengi altın sarısı olana kadar karıştırarak kavuruyoruz. Kaynayan şerbete sütü ekleyip karıştırıyoruz ve irmiğe ilave ediyoruz. Cevizi de ekleyip karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla beş dakika karıştırarak pişiriyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.





SÜTLÜ UN HELVASI



MALZEMELER

1.5 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı sıcak süt

YAPILIŞI: Sıvı yağ ve unu tavaya alıp un kızarana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Bu sırada sıcak su da hazır olmalı. Sıcak sütün içine şeker atıyoruz ve karıştırarak eritiyoruz. Kızaran unun içine, sürekli seri bir şekilde karıştırarak yavaş yavaş şerbeti ekliyoruz. İki-üç dakika daha kısık ateşte karıştırarak, un, şerbeti çekene kadar pişiriyoruz. İsterseniz içine ceviz veya fındık da koyabilirsiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.



TEREYAĞLI SARAY HELVASI



MALZEMELER

4 su bardağı un

125 gr tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI: Unu, tavada kısık ateşte hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Tel süzgeçten geçirip eliyoruz. Tereyağını eritip ılıtıyoruz. Tereyağını ve pudra şekerini, una ilave ediyoruz. İyice karıştırarak margarini una yediriyoruz ve helvayı tepsiye bastırıp üzerini düzeltiyoruz. Dilimleyip servis yapıyoruz.