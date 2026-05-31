İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz aylarının vazgeçilmez meyveli serinletici lezzeti sorbeden bahsedeceğim.

Sorbe; Çinlilerin keşfettiği, sıcak yaz günlerinde serinletici bir yiyecek olarak meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlıdır.

Etimolojik olarak sorbe sözcüğünün, tatlı içecek anlamına gelen Türkçe şerbet kelimesinden geldiği düşünülür.

Fransızca sorbet kelimesinin anlamı ise ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyudur.

TAM KIVAMINDA SORBE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tazeleyici lezzetini en iyi şekilde yakalamak ve tam kıvamında sonuçlar elde etmek için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir. Doğru tekniklerle hazırlandığında tatlı, damakta bıraktığı ferahlatıcı lezzetiyle sizi ve misafirlerinizi büyüleyecektir.

Su ve şekeri uygun bir kaba alın, ocakta şeker eriyene kadar kaynatın ve soğumaya bırakın.

Doğradığınız meyveleri derince bir kaba koyun.

Soğuyan şerbeti ve dilediğiniz kadar limon suyunu da ekleyerek parçalanana kadar blenderdan geçirin.

Karışımı tatmanız ve ilâve etmeniz gereken bir malzeme olup olmadığını tespit etmeniz bu aşamada önemli. Zevkinize uygun tadı yakaladığınızda kabınızın üzerini örterek buzluğa koyun.

DONDURMADAN KOLAY

Sorbe, Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın, dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer bir tatlıdır.

Son yıllarda ise en trend soğuk tatlılardan biri olmuştur.

İlk anda dondurmayı çağrıştıran sorbeyi dondurmadan ayıran oldukça farklı özellikleri vardır. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulundurmaz.

Ayrıca, yapısı dondurma gibi kıvamlı değil, daha buzlu ve kristalizedir. Sorbe, ana malzemesinin meyve olmasından dolayı oldukça sağlıklıdır.

Gluten içermediği için çölyak hastaları, vegan beslenen kişiler, süte ve yumurtaya alerjisi olanlar için harika bir tatlıdır. Vişne, limon, frambuaz, muz, böğürtlen, çilek, kara dut, incir, elma, ananas, erik, kiraz, kızılcık, kivi, kara üzüm gibi birçok meyveyle yaz-kış evde kendi sorbelerinizi yapabilirsiniz. Dondurulmuş meyveleri mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekip üzerine çok az su, biraz limon suyu veya limon kabuğu, isteğe bağlı olarak da şeker ekleyebilirsiniz.

Sorbe yapımında kullandığınız limon suyu, meyve tadının ön plana çıkmasını sağlayacaktır.

Şeker oranını da damak tadınıza ve kullandığınız meyvelere göre düzenleyebilirsiniz.

Sorbelerin sunumu da oldukça önemlidir.

Tercihe bağlı olarak süslemek için ceviz, fındık veya fıstık kullanabilirsiniz.

Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ÇİLEKLİ SORBE

MALZEMELER

600 gr. çilek

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Çilek sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarıyoruz. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığımız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Sap ve yeşil kısımlarını temizlediğimiz çilekleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürüyoruz. Küçük parçalara bölüp blenderdan geçiriyoruz. Hazırladığımız çilek püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırıyoruz. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığımız çilekli sorbe karışımını -18 derecede muhafaza ediyoruz. Yoğun ve koyu dondurma kıvamı alana kadar her 30 dakikada bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Beş-altı saat boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz.