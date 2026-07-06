İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hazır domatesin mevsimiyken ve fiyatı en düşük rakamları görmüşken, biz Türklerin en sevdiği saklama usullerinden biri olan domates konservesi yapmayı anlatıyorum.

Ben bu sene konserve yapmak için sırık adı verilen incecik kabuklu, bol etli ve mis kokulu domatesleri seçtim. Sizler pazarcılarla anlaşıp ellerinde kalan ezik domateslerden yapabilirsiniz. Konserve domatesleri bütün yemeklerde kullanabileceğiniz gibi menemen, makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Diğer yandan her sene mutlaka yaptığım biri patlıcanlı domatesli, diğeri maydanozlu domatesli iki adet ezme konserve tarifim var ki gerçekten arşiv niteliğinde.. Mutlaka deneyin ve tarifini saklayın.

EZME KONSERVE

MALZEMELER

3 kg. domates

10 adet kırmızı kapya biber

1 kase dolusu cin biber

1 bağ maydanoz

15 diş sarımsak

1 çay bardağı tuz

3 su bardağı sirke

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kırmızı kapya biberleri fırında közlüyoruz ve rondodan çekiyoruz. Diğer tüm malzemeyi de rondodan çekiyoruz. Büyük bir kasede bütün malzemeleri sirkeyi de ekleyerek karıştırıyoruz. Hepsini kaynatıyoruz. Sıcakken kavanozlara doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyoruz.

KIŞLIK DOMATES

MALZEMELER

50 kg. domates

1 kg. kırmızı kapya biber

Tuz

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Öncelikle domatesleri ve kırmızı biberleri rondoda çekiyoruz. Bir tencereye döküyor, tuz ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Malzemenin ölçüsü yarısına inene kadar kaynatıyoruz. Cam kavanozları kaynatıyoruz. Sıcakken pişmiş domatesleri doldurup ağzını kapatıyoruz ve kavanozları ters çeviriyoruz. Soğuyunca düz çevirip kış boyunca kullanıyoruz.

KAHVALTILIK SOS

MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 tane kırmızı dolmalık biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patlıcanlı kahvaltılık sos yapımı için, öncelikle fırın tepsisi içerisine alüminyum folyo serip patlıcan ile biberleri tepsiye yerleştiriyoruz ve közlüyoruz. Közlenen patlıcanı ve biberleri fırından alıp kabuklarını soyuyoruz. Közlenen patlıcanları, robotta çekerek hafif eziyoruz. Biberleri minik minik doğruyoruz. Diğer tüm malzemeler ile beraber karıştırıyoruz. Bir taşım kaynatıp sıcakken kavanozlara doldurup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.