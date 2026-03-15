İDİL DEMİREL

Baharı karşıladığımız şu günlerde son bir aydır moda gündemine damga vuran moda haftalarına bir kez daha geri dönüp bakalım istedik. Bu sefer konumuz sergilenen yüzbinlerce euroluk fiyat etiketi olan tasarımlar değil. Bu tasarımların arkasında yer alan moda dehası tasarımcılar. Daha doğrusu onların kişisel stilleri

JONATHAN ANDERSON

Fransız modaevi Dior'un yeni kreatif direktörü Jonathan Anderson, moda dünyasının son dönemdeki en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Loewe modaevinde yakaladığı başarı ve kendi ismini taşıyan markasıyla elde ettiği popülarite oldukça iddialı. Modaya eğlenceli ve nefes alan bir hava katan tasarımcı ayrıca kendi kişisel stiliyle de oldukça dikkat çekiyor.

Dior çatısı altında 200 bin euroluk (yaklaşık 10 milyon 100 bin lira) ceketler tasarlayan, tüm podyumu büyüleyici bir hayal dünyasına çeviren Anderson kendi kişisel stilini oldukça sade tutuyor. "Giydiğim şeye daha çok üniforma denilebilir. Her sabah kalkıp üzerime bir jean, beyaz bir tişört ve koyu renklerde bir kazak giyiyorum" diyen Anderson en pahalı tişörtüne 60 dolar yani yaklaşık 2 bin 600 lira verdiğini söylüyor. Jean'lerini ağırlıklı olarak A.P.C. markasından satın alan Andreson jean'leri için de yaklaşık 290 dolar yani 12 bin 800 lira harcıyor. Bu sade bu gündelik giyim tarzını en iddialı toplantıda da moda şovlarında izleyicileri selamlarken de değiştirmiyor.

MATTHİEU BLAZY

Fransız moda devi Chanel'in yeni kreatif direktörü Matthieu Blazy de kendisini 'üniforma' içinde rahat hisseden tasarımcılar arasında yer alıyor. Chanel'in bolca logolu kıyafetlerinin aksine Blazy kendi kişisel hayatında logolu ürün kullanmayı sevmiyor. Rengi solmuş jean'leri giymeyi tercih eden Blazy, pamuklu, uygun fiyatlı bir beyaz tişörtten daha rahat hiçbir şeyin içinde hissetmediğini söylüyor. Bu iki parçayı da temiz ve düz renkli bir kazakla tamamlamayı tercih ediyor. Chanel'in iddialı ve görkemli görüntüsünün aksine tasarımcı her türlü logo ve iddialı görüntüden uzak kalmayı tercih ediyor. Yaptığı tasarımla, kendi kişisel tarzının taban tabana zıt olduğunun altını çiziyor.

MİUCCİA PRADA

İtalyan modaevi Prada'nın kreatif direktörü Miuccia Prada, yıllardır sade ve düşünülmüş kombinleriyle tanınıyor. Çoğu zaman basit bir kazak, düz bir etek veya klasik bir pantolon tercih ediyor. Prada'nın kişisel stilinin amacı dikkat çekmek değil; tasarımlarının arkasındaki fikri ve entelektüel yaklaşımı yansıtmak.

YOHJİ YAMAMOTO

82 yaşındaki Japon tasarımcı Yohji Yamamoto moda dünyasında 'black poet' yani 'siyahın şairi' olarak anılır. Bunun nedeni yalnızca tasarımlarında siyahı yoğun şekilde kullanması değil, aynı zamanda kendi stilinin de neredeyse tamamen siyah olmasıdır. Uzun siyah paltolar, bol kesimli ceketler ve şapkalar Yamamoto'nun görünümünün temel parçalarıdır. Tasarımcı için siyah, bir renk değil; bir düşünce biçimi.

THOM BROWNE

ABD'li tasarımcı Thom Browne, moda dünyasında en tanınabilir kişisel stillerden birine sahip. Browne neredeyse her zaman gri takım elbise, kısa paçalı pantolon, beyaz gömlek ve kravatla görülür. Bu görünüm tasarımcının koleksiyonlarında sıkça kullandığı 'school uniform' estetiğini de yansıtıyor. Browne için kişisel stil, markasının estetik dilinin bir uzantısı.

CAROLİNA HERRERA

Venezuelalı tasarımcı Carolina Herrera'nın kişisel stilinin merkezinde sade beyaz gömlek bulunuyor. 87 yaşındaki Herrera bu gömleği genellikle A-line midi eteklerle kombinliyor. Bu minimal görünüm, onun tasarımlarındaki klasik zarafetin de bir özeti gibidir. Moda dünyasında birçok kişi için Herrera'nın beyaz gömleği, neredeyse bir stil sembolüne dönüşmüş.

REİ KAWAKUBO

Comme des Garçons'un kurucusu 83 yaşındaki Rei Kawakubo, moda dünyasında en gizemli tasarımcılardan biri olarak bilinir. Kawakubo'nun kişisel stili de tasarımları kadar minimaldir. Çoğu zaman siyah kıyafetler, sade kesimler ve dikkat çekmeyen silüetler tercih eder. Onun görünümü, tasarımlarındaki kavramsal yaklaşımın günlük hayata yansıması gibi.

RİCK OWENS

64 yaşındaki Rick Owens'ın estetiği moda dünyasında hemen tanınır: Koyu tonlar, uzun silüetler ve neredeyse mimari bir kesim anlayışı. Tasarımcının kendi gardırobu da bu estetiğin bir uzantısı. Owens genellikle siyah tunikler, deri ceketler ve platform botlarla görülür. Bu görünüm, markasının karanlık ve heykelsi stilini kişisel bir üniformaya dönüştürür.