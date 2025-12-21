İDİL DEMİREL

Lüks markaların oyun dünyasına girişi, nostaljik bir şakadan çok daha fazlası. 2025 itibarıyla satranç, Jenga, Monopoly ya da UNO artık çocukluğa ait masum eğlenceler değil; statü, koleksiyon ve estetik gücün yeni alanları. Bu oyunlar oynanmak için değil, sergilenmek, konuşulmak ve ‘sahip olunmak’ için var. Ve her marka, kendi DNA’sını bu tanıdık formların içine ustalıkla yerleştiriyor

CEVİZ AĞACINDAN JENGA

Bottega Veneta Jenga, lüks dünyasının oyun dünyasına adım attığı bu çarpıcı trendin en özel örneklerinden biri. İlk bakışta bir oyun gibi dursa da, yaklaşık 6 bin 900 dolar yani yaklaşık 290 bin liralık fiyat etiketiyle bu set, aslında bir tasarım objesi.







İtalyan ceviz ağacından üretilmiş 54 blok, her biri mükemmel ağırlıkta ve Bottega Veneta logosuyla işlenmiş. Asıl gösteri ise oyunun kendisinden çok, kırmızı Intrecciato deri kaplı taşıma kutusunda. Bottega'nın bu Jenga'sı oynanmak üzere değil; bir konsolun üzerinde durmak, "dokunulmasın" hissi yaratmak için tasarlanmış. Çocukluk nostaljisi burada yerini yetişkin lüksüne bırakıyor.







4 MİLYON LİRALIK LANGIRT

Louis Vuitton'un 112 bin dolarlık yani 4 milyon 700 bin liralık pinball makinesi, lüksün oyunla kurduğu ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Pharrell Williams ve Japon tasarımcı Nigo'nun (BAPE'in kurucusu) yaratıcı vizyonuyla tasarlanan bu parça, 90'lar ve 2000'ler Tokyo'sunun neon ruhunu Damier canvas, krom detaylar ve özel ses efektleriyle yeniden kurguluyor. Burada amaç oynamaktan çok, bakmak ve sahip olmak. Bu pinball, oynamaktan çok sergilenmek için var. Louis Vuitton burada oyunu bir eğlence aracı değil, bir yaşam tarzı objesi olarak konumluyor.







SATRANÇ VE TAVLADAN SONRA ÇİN OYUNU

Prada, oyun dünyasına en rafine yaklaşan markalardan biri. 2010'ların başında satranç ve tavlayla başlayan bu serüven, bugün mahjong ve go setlerine kadar uzanıyor. Saffiano deri kaplı kutular, ağır metal taşlar ve kırmızı-siyah-beyaz renk paletiyle Prada, oyunu bir "yaşam tarzı objesi" olarak ele alıyor. Fiyatlar modele göre değişse de bu setler genellikle binlerce dolar seviyesinde. Prada için burada mesele oyuna yeni bir kural eklemek değil; oyunu olduğu hâliyle alıp, onu mutlak bir tasarım disiplinine sokmak.







LOGOLU UNO SETİ ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL

Miu Miu UNO 600 dolar yani yaklaşık 25 bin liralık fiyat etiketine sahip bu set, oyunu en minimal ama en ironik haliyle sunuyor. Miu Miu logolu kartlar, yumuşak dana derisinden yapılmış küçük bir deri kılıfın içinde geliyor. "Çocuklar için değildir" ibaresi burada özellikle vurgulanıyor. Çünkü bu UNO, aile oyunu değil; yetişkin koleksiyoncular için tasarlanmış bir aksesuar. Çantaya atılan bir kart destesi değil, markanın oyunla flörtü.







PRESTİJLİ MÜŞTERİ HEDİYESİ

Balenciaga Monopoly ise işin en ironik tarafında duruyor. Bu set piyasaya satılmadı; yalnızca markanın en sadık ve en çok harcama yapan müşterilerine hediye edildi. Monopoly'nin klasik kapitalist yapısı, Balenciaga'nın dünyasında adeta bir performans sanatına dönüşüyor: Bir zar atışıyla "Balenciaga vergisi" ödemek ya da markanın hayali fabrikalarını satın almak mümkün. Bu oyun, satın alınamamasıyla zaten en güçlü statü mesajını veriyor.







TİMSAH DERİSİ KUTU

Gucci'nin poker seti ise oyunu doğrudan bir Hollywood sahnesine taşıyor. 50'ler ve 60'lardan ilham alan bu set, yaklaşık 8 bin 600 dolar yani yaklaşık 380 bin lira değerinde ve timsah derisi kaplı kutusuyla neredeyse mücevher sandığını andırıyor. İçinde iki deste kart, zarlar ve monogram detaylı fişler bulunuyor. Grotesque Garden desenleri, aslan başları ve altın GG logolarıyla Gucci, pokeri bir masa oyunu olmaktan çıkarıp, koleksiyonluk bir obje hâline getiriyor. Bu set, kazanmak için değil; masaya koyup kim olduğunuzu göstermek için var.







