İDİL DEMİREL

Popüler kültür artık yalnızca görünür olmakla ilgili değil; görünürlüğü bir varlığa dönüştürmekle ilgili. Geçmişte şöhret, gazetelerin manşetlerinde kalırdı. Bugünse şöhret, doğru stratejiyle kurulan çok katmanlı bir ekonomik güç

Paris Hilton, influencer kültürünün doğuşundan çok önce 'şöhretin nasıl para kazanacağına' dair formülü yazdı. Onun stratejisi: Kendini bir marka haline getirmek. Reality TV'den DJ'liğe, moda işbirliklerinden küresel ürün hatlarına uzanan çok katmanlı bir imparatorluk kurdu.







Bu yapı bugün toplamda 4 milyar doları aşan satış üretiyor ve hâlâ büyümeye devam ediyor. Bugün parfüm imparatorluğu Paris Hilton Fragrances, onlarca ülkede satış yapan, milyonlarca şişe satan ve 4 milyar doları aşan ticari bir dev. Son adımı olan Parívie ise şöhretin yeni nesil kullanımını temsil ediyor: görünürlüğü, lüks skincare pazarında yüksek kârlı bir markaya çevirmek.







Kim Kardashian, şöhreti sadece kullanmakla kalmayan, onu stratejik olarak tasarlayan bir figür. Medyada görünür olduğu her alanı bir iş fırsatına dönüştürme refleksi, onu çağın en etkili ünlü girişimcilerinden biri yaptı. Bugün küresel bir dev hâline gelen SKIMS, bu bakış açısının en başarılı ürünü. 2025 itibarıyla 5 milyar dolar değerlemeye ulaşan marka, yalnızca bir giyim girişimi değil; Kim'in yıllardır kurduğu medya hâkimiyetinin somut karşılığı. SKKN ile skincare pazarında yer alıyor, prodüksiyon şirketiyle içerik üretiyor, çeşitli teknoloji ve wellness girişimlerine yatırım yapıyor. Tüm bu işler birbirini besleyen bir ağ gibi çalışıyor görünürlük büyüdükçe markalar büyüyor, markalar büyüdükçe görünürlük katlanıyor.







Hailey Bieber, şöhret basamaklarını gösterişle değil, estetikle tırmanan bir isim. Onun gücü dikkat çekmek için büyük hamleler yapmaktan değil; yalın, temiz ve modern bir 'cool' imaj yaratmaktan geliyor. Hailey, görünürlüğünü bir fenomene değil, kültürel bir stile dönüştürdü. Rhode'un çıkış noktası da tam olarak bu sade ama etkili strateji.

2022'de kurduğu Rhode, birkaç yıl içinde sosyal medyanın en çok konuşulan güzellik markalarından biri oldu. 2025'e gelindiğinde ise, markanın e.l.f. Beauty tarafından bir milyar dolar civarında bir anlaşmayla satın alınması, Hailey'nin pop kültürdeki etkisini doğrudan finansal güce dönüştürmesinin en açık göstergesiydi.







Rihanna, ünlü girişimciliğini bir üst lige taşıyan kişi. Onun modeli 'şöhreti paraya çevirmek' değil; şöhreti sistemi değiştiren bir güç hâline getirmek. Müzik kariyerini bir kenara koymadan, görünürlüğünü moda ve güzellik endüstrisinin yıllardır dokunamadığı alanlarına yönlendirerek çok daha büyük bir imparatorluk kurdu. 2017'de kurduğu Fenty Beauty, sadece başarılı bir marka değil; bugünün güzellik piyasasını yeniden kalibre eden bir olaydı. 40 renkli fondöten lansmanı, sektöre kapsayıcılık konusunda zorunlu bir standart getirdi. Ardından gelen Savage X Fenty, iç giyim dünyasında benzer bir devrim yaptı.







Selena Gomez, pop kültürde "sessiz güç" diye adlandırılabilecek nadir isimlerden biri. O, şöhretini agresif bir pazarlama aracı olarak değil; duygusal bağlılık yaratan bir marka sermayesi olarak kullanan bir figür. 2020'de kurduğu Rare Beauty, birkaç yıl içinde sadece bir makyaj markası değil, küresel bir topluluk hâline geldi. 2025'e gelindiğinde marka, milyarlarca dolarlık bir değerlemeye ulaşarak güzellik sektörünün en hızlı büyüyen girişimlerinden biri oldu.







SİNEMA SALONLARININ LÜKS EVRİMİ

Siz de evde bir platform üzerinden bir şeyler izlemekten yorgun düştünüz mü? Sanki bitmeyen bir bağımlık haline gelmedi mi bu durum? Arkadaşlarınızla ya da sevdiğiniz biriyle güzel bir sinema gecesi programı yapmayı özlemediniz mi? Lüks her zaman için deneyim odaklı olmak durumunda. Ve lüks dünyasının yeni oyun alanı da sinema salonları. New York'ta arka arkaya özel konseptlerde butik sinema salonları açılmaya başladı. Klasik bir sinemanın atmosferini andıran bu alanlarda en fazla 10 kişiyi ağırlayabilecek mini salonlar bulunuyor. Kişi başı 200 dolar yani yaklaşık 8 bin dolar ödeyerek siz de yemek bile yiyebileceğiniz sonra sinema atmosferini deneyimleyeceğiniz bu alanları kullanabiliyorsunuz. Metro Private Cinema ise bu oluşumların son dönemdeki en popüler anı.







2 MİLYON 700 BİN LİRAYA BOT

Fransız lüks markası Louis Vuitton'un kreatif direktörü Pharrell, lüks spor giyimi bir üst seviyeye çıkarmış durumda. Timberland markasının ikonik botlarına kendi yorum katan Pharrell, LV logolu özel deri kullandığı botların tüm metal aksamı altından üretiliyor. Ve bu lüks bot özel bir sandıkla servis ediyor. Bu sınırlı sayıda üretilen iddialı ürünün fiyatıysa 65 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 700 bin lira.







EN LÜKS JENGA SETİ

Lüks dünyasında çılgınlıkların gerçekten de sonu gelmiyor. Bottega Veneta markasının özel deri kutuyla servis ettiği Jenga oyun seti de son dönemin en çok konuşulan konulardan biri oldu. 6 bin 900 dolar yani 292 bin lira fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ürün oyunun favorilerinin çoktan kalbini çaldı.