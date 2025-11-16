İDİL DEMİREL

Şu an vintage modasıyla yeniden sokaklarda arzı endam etmeye başlayan birçok ikonik çanta görüyoruz. Bu çantaların isimlerinde, tasarımlarında hatta popüler oluşlarının ardında bile birbirinden güçlü ve sofistike kadın yer alıyor

Bu sezonun en önemli trendi kesinlikle vintage'dı. Kırmızı halılardan sokaklara kadar her yerde ünlü moda tasarımcılarının ve lüks markaların arşiv ürünlerini gördük.

Markalar bu trendden o kadar etkilendiler ki kendileri de kendi arşiv ürünlerini yeniden yorumlayıp piyasaya sürmeye başladı. Ve doğal olarak bu trend en çok aksesuarları özellikle de çantaları etkiledi.

Moda tarihine baktığımızda, bugün it-bag olarak sokaklarda dolaşan lüks çantaların çoğunun aslında tesadüfen değil; bir kadının hikayesinden doğduğunu görürüz.

Bir aktris, bir first lady, bir prenses, bir müzikal ikon ve bazen de bir tasarımcının ilham aldığı bir eş... Bugün milyonlarca kişinin kolunda gördüğümüz bu çantalar, ortaya çıktıkları dönemde bambaşka ihtiyaçlara yanıt veriyordu. Haydi gelin bugün kendi çanta koleksiyonumuza katmak için çaba sarfettiğimiz o ikonik çantaların hikayesine yakından bakalım.







1995'te İngiltere Prensesi Diana, Paris'e resmi bir ziyaret için gittiğinde, Fransa'nın First Lady'si Bernadette Chirac ona henüz Chouchou adıyla bilinen bir Dior çanta hediye etti. Diana çantayı o kadar benimsedi ki, bir yıl içinde neredeyse her davete onunla katıldı: yardım etkinlikleri, galalar, hatta Met Gala. Bunun üzerine Dior, 1996'da çantanın adını resmen Lady Dior yaptı. Yani bugün herkesin kolunda gördüğümüz bu parça, bir prensesin zarafetinin moda tarihine kazınmış hali.

Louis Vuitton Speedy'nin hikayesi 1930'a kadar uzanıyor. Aslen Express adıyla, ticari uçuşların hızla yaygınlaştığı dönemde seyahat edenler için tasarlanmıştı. Ama bu çanta, gerçek şöhretini 1960'larda Audrey Hepburn sayesinde kazandı. Hepburn günlük hayatta kullanabileceği daha küçük bir versiyon istemişti ve Louis Vuitton onun için 25 cm'lik Speedy 25'i üretti. Bugün hâlâ markanın en popüler modellerinden biri olan bu çanta, aslında bir aktrisin günlük pratikliği için yaratılmıştı.







Gucci'nin bugün Jackie 1961 olarak bildiğimiz çantası, ilk çıktığında Fifties Constance adını taşıyan unisex bir modeldi. Ancak Jacqueline Kennedy Onassis'in çantayı sürekli kullanması, onu bir anda moda tarihinin sembollerinden birine dönüştürdü. Kennedy'nin her fotoğrafında aynı hobo çantayı taşıması, modeli adeta onunla özdeşleştirdi.

Gucci, yıllar sonra çantayı yeniden yorumladı ve artık bu ikon onun adıyla anılıyor: Jackie. Bugün Harry Styles'tan Cate Blanchett'e kadar birçok kişinin kullanması ise çantanın zamansızlığını kanıtlıyor.







2005'te Ralph Lauren koleksiyonuna kalıcı olarak giren Ricky çantası, tasarımcının ilhamını en yakından tanıdığı kadından alıyordu: Eşi Ricky Lauren. Ralph Lauren, eşinin klasik ve at biniciliğinden gelen zarafetini somutlaştırmak istemişti. Ricky bag böylece bir tasarım değil, adeta bir aşk mektubu olarak doğdu. Bugün modern şehir kadınlarının stil ikonlarından biri olan bu çanta, köklerini bir evlilik hikâyesinden alıyor.







Grace Kelly'nin Hermès çantasını efsaneleştirdiği bilinir, fakat hikayenin asıl detayları daha da ilginç. Kelly, Hitchcock'ın To Catch a Thief filmi için hazırlanan kostümlerde bu çantayı kullanmaya başlamıştı. Daha sonra Monako Prensesi olduğunda, hamileliğinin ilk aylarında paparazzilerden karnını saklamak için aynı çantayı taşıdı. Fotoğraflar gazetelerde çıkınca, çanta bir anda Kelly bag olarak anılmaya başladı. Hermès de 1977'de bu adı resmileştirdi. Bugün statü sembolü olarak görülen Kelly, aslında bir aktrisprensesin mahremiyet ihtiyacından doğdu.







ÇIĞIR AÇAN TASARIMCI MODAEVİNDEN AYRILDI

Fransız modaevi Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing 14 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Rousteing, bir Fransız modaevinin başına getirilen ilk siyahi kreatif direktör olma özelliğini taşıyordu. 40 yaşındaki Rousteing, bu süre zarfında Balmain'in gelirini yüzde 1000 oranında artırdı. Bu haber, 21. yüzyıl modasında en uzun, en etkileyici ve en çok dikkat çeken tasarımcı dönemlerinden birinin sonuna işaret ediyor. Rousteing, Nisan 2011'de 25 yaşındayken Balmain'in başına getirildiğinde, Yves Saint Laurent'in Dior'a atanmasından bu yana büyük bir Paris modaevi yöneten en genç kurucu dışı tasarımcı oldu.







DUA LIPA'DAN CİLT BAKIM SERİSİ

Ünlü şarkıcı Dua Lipa da kozmetik işine el atanlar arasına girdi. Bir süredir Augustinus Bader'in cilt bakım ürünlerini kullanan şarkıcı Dua Lipa, markanın tescilli TFC5 teknolojisiyle geliştirilen ve Dua adını taşıyan kendi cilt bakım serisini piyasaya sunmak için iş ortağına gitti. "Bu cilt bakım serisini günlük rutinim için oluşturdum. Dua serisi, cildin özgün ihtiyaçlarına uyum sağlayarak zamanla sağlığını ve dayanıklılığını artırıyor" diye konuştu.







ŞİRKETİNİN DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Kim Kardashian'ın ortak kurucusu olduğu iç giyim markası Skims, çığır açmayı sürdürüyor.

Marka; geçtiğimiz gün Goldman Sachs'ın liderlik ettiği yatırım turunda 225 milyon dolar topladığını açıkladı.

Ve bu son yatırım, şirketin değerini 5 milyar dolara çıkardı.

2019 yılında Kardashian ve Jens Grede tarafından kurulan Skims, kısa sürede şekillendirici iç giyim pazarında önemli bir marka haline geldi.

Şirket, elde ettiği yeni sermayeyi iç giyim ve aktif giyim koleksiyonlarını genişletmek, perakende ağını büyütmek ve uluslararası pazarlarda yayılmak için kullanmayı planlıyor.

Kardashian'ın kozmetik markası SKKN by Kim ile birlikte genç tüketiciler arasında yarattığı etki ve önemli boyuttaki sosyal medya kitlesi, markanın hızlı büyümesinde belirleyici rol oynadı.

Bu sınırsız gücü nakte çeviren tek ünlü isim tabii ki Kim Kardashian değil.

Ünlü isimlerin markalarına yönelik yatırım ilgisi pandemi sonrası dönemde artarak sürüyor.



ÜNLÜ MARKALARI BÜYÜYOR

Bunun en güçlü örneklerinden biri Hailey Bieber'ın kozmetik markası Rhode.

Marka geçtiğimiz mayısta Elf Beauty tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alındı.

Rihanna'nın Fenty Beauty ve Khloé Kardashian'ın Good American markaları da benzer şekilde yatırımlar aldı.







GÖZÜNÜ FUTBOLA DİKTİ

Los Angeles merkezli moda evi Amiri, İspanya LaLiga'nın son şampiyonu ve futbol dünyasının en çok kupa kazanan kulüplerinden biri olan FC Barcelona'nın resmi kıyafetlerini tasarlayacak. Rekor düzeyde 80 yerel kupa ve Avrupa ile dünya genelinde 23 unvan kazanan Barcelona, dünyanın en göz alıcı kulüplerinden biri. Lüks markası "Amiri x FC Barcelona ortaklığı 2024/2025 sezonuyla birlikte başlıyor ve Amiri ile FC Barcelona arasında süregelen bir işbirliğinin başlangıcını işaret ediyor. Her iki taraf da bunu uzun vadeli bir ilişki olarak görüyor. Temelde yenilikçilik, zanaatkârlık ve küresel mükemmellik gibi ortak değerlere dayanıyor" dedi.