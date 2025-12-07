İDİL DEMİREL

Aralık 2025, moda dünyasının uzun süredir görmediği yoğunlukta bir haber akışına sahne oluyor. Hem dev satın almalar hem beklenmedik iş birlikleri hem de ödül sezonunun şekillendirdiği ilham veren anlar... Bu ay moda koridorlarında estetikten çok daha fazlası konuşuluyor. Etik çatışmalar, güç değişimleri, yapay zeka tartışmaları ve yeni nesil yaratıcıların yükselişi aralık ayının moda ajandasını şimdiden altüst etti

EN İDDİALI MANKEN

British Fashion Awards'ın en çok konuşulan anı, Yılın Modeli seçilen Anok Yai'nin kırmızı halıya adım attığı andı.







Son yılların en etkileyici yüzlerinden biri olarak yükselen Güney Sudan asıllı ABD'li model, sadece ödülün sahibi olmakla kalmadı; gecenin en iyi giyineni ilan edilerek modanın iki ayrı zirvesine aynı anda çıktı. Anok'un keşfedilme hikâyesi modanın modern efsanelerinden biri: 2017'de Howard University'de çekilen bir fotoğrafının viral olmasıyla başlayan yolculuk, kısa sürede Prada açılış podyumuna uzandı. O günden bu yana gücü, zarafeti ve benzersiz duruşuyla kendi kuşağının en ikonik yüzlerinden birine dönüştü, hem podyumda hem kültürel alanda.







SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Stella McCartney'nin H&M ile duyurduğu yeni iş birliği oldu. 2026 ilkbaharında raflara çıkacak koleksiyon, geri dönüştürülmüş materyaller ve 'sorumlu üretim' vurgusuyla tanıtıldı. McCartney'nin yıllardır savunduğu sürdürülebilirlik manifestosunun geniş kitlelere uzanan bir versiyonu gibi. Yine de bu birliktelik, sektör içinde zarif bir soru işareti bıraktı. Çünkü etik modanın en yüksek savunucularından biri olan McCartney'nin fast fashion'ın en güçlü temsilcilerinden biriyle el sıkışması, modanın eski bir ikilemini yeniden alevlendirdi: Sürdürülebilirlik, hızlı modanın içinde gerçekten var olabilir mi, yoksa sistemin hızına kapılarak anlamını mı kaybeder?







RAP'Çİ İŞ BİRLİĞİ

A$AP Rocky'nin Chanel'in resmi elçisi olarak duyurulması, moda ile pop kültürünün kesiştiği noktada yeni bir sayfa açtı. Chanel'in tarihte ilk kez hip-hop kökenli bir figürü bu denli merkezi bir role taşıması, markanın gençlik, çeşitlilik ve kültürel etki alanını genişletme stratejisinin açık bir göstergesi. Chanel'in sanat direktörü Matthieu Blazy, Rocky'nin 'sınırsız yaratıcılığını, merakını ve vizyoner enerjisini' markayı ileri taşıyacak bir güç olarak tanımlıyor.







KISA SÜREDE YERİNDEN OLDU

Prada Group'un Versace'yi resmen satın alması tüm haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bu durum doğal olarak hızlı değişimleri de beraberinde getirdi. Versace'nin kreatif direktörü Dario Vitale görevinden ayrıldı. Vitale, Mart ayında Donatella Versace'nin yerine getirilmişti. Vitale bir yıl bile sürmeyen pozisyonuyla çok dikkat çekti.







TÜRK MODASI İÇİN GURUR ANI

Bu ayın en gurur verici anlarından biri Londra'da yaşandı. British Fashion Awards'ın prestijli Vanguard Award ödülü, yaratıcılığı ve kültürel liderliğiyle öne çıkan Dilara Fındıkoğlu'na verildi. Moda dünyasında yenilikçi vizyonu ödüllendiren bu özel kategori, Dilara'nın küresel sahnedeki konumunu sadece doğrulamakla kalmadı, onu yeni bir yaratıcı kuşağın öncüsü olarak da tescilledi.



YÖNETİCİ TRANSFERİ

Louis Vuitton'da aralık ayında yaşanan yönetim değişimi, yalnızca markanın değil, tüm LVMH Moda Grubu'nun geleceğini yeniden şekillendirecek bir hamle olarak görülüyor. Louis Vuitton'un mevcut CEO'su Pietro Beccari, Sidney Toledano'nun görevden ayrılmasının ardından LVMH Fashion Group'un yeni CEO'su olarak atandı. Beccari bu yeni rolü üstlenirken, aynı anda Louis Vuitton'un başındaki görevini de sürdürecek.







ÇALIŞAN HAKLARI

Aralık ayının en sert moda gündemi İtalya'dan geldi. Polis; Gucci, Prada, Versace, Ferragamo, Off-White ve Alexander McQueen dahil 13 büyük moda markasının merkezlerine giderek tedarik zinciri ve denetim süreçlerine ilişkin kapsamlı belge talebinde bulundu. Bu hamle, son iki yılda ortaya çıkan işçi sömürüsü vakalarının ardından, lüks üretim alanını daha şeffaf bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan geniş çaplı bir sürecin devamı niteliğinde. Markaların hiçbiri şu an doğrudan soruşturma altında değil; ancak savcılar, önceki baskınlarda bu evlerde üretilmiş parçalar bulunmasının ardından, şirketlerin tedarik zincirlerini ne kadar etkin denetlediğini görmek istiyor.







YILIN TASARIMCISI

Jonathan Anderson, British Fashion Awards'ta üçüncü kez Designer of the Year seçildi ve bu ödül, günümüz modasında neden bu kadar belirleyici bir figür olduğunu bir kez daha gösterdi. Anderson aynı anda moda dünyasında farklı açılardan varlık gösteriyor. Bir yandan kendi markası JW Anderson ile başarılı bir şekilde ilerliyor. Bir yandan da Dior ile lüks modayı yeniden şekillendiriyor. Hem de Uniqlo gibi genç ve spor markalarıyla kapsül koleksiyonlar yapıyor.







YAPAY ZEKA SINAVI

Valentino'nun yeni DeVain çantası için hazırladığı yapay zeka destekli kampanya, modada uzun süredir görülmeyen kadar güçlü bir tartışma başlattı. 'Dijital yaratıcı proje' olarak sunulan çalışma, sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz eleştiri yağmuruna tutuldu. Sürreal görüntüler kullanıcılar tarafından 'rahatsız edici', 'ucuz' ve 'bir couture markasına yakışmadı' ifadeleriyle yorumlandı. Birçok moda takipçisi için mesele, estetikten çok markanın insan emeğiyle kurduğu bağın kopmasıydı.