İDİL DEMİREL

Üzerinden yaklaşık bir hafta geçmiş olsa da 98’inci Akademi Ödülleri’nin kırmızı halısı, hâlâ moda dünyasının en çok konuşulan konusu. Etkisini kaybettiği söylenen moda haftalarının aksine, bu önemli gecenin kırmızı halısı, lüks moda evlerinin yeni çizgilerini ve koleksiyonlarını tüm dünyaya tanıttığı çok önemli etkinlik...

CHANEL

Oscar gecesinin en görünür markalarından biri Chanel oldu. Markanın kreatif direktörü Matthieu Blazy; hem Chanel'in Métiers d'art 2026 hattında hem de couture debut'sundan sonra markayı daha hafif, daha hareketli, daha sinematik bir yere çektiği açık.

Jessie Buckley, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü özel bir Chanel tasarımıyla aldı. Tasarım, Chanel arşivinden değil, Grace Kelly'nin 1956 Oscar töreninde kostüm tasarımcısı Edith Head tasarımıyla verdiği görüntüden ilham alıyordu. Bu görünümün etkisinin arkasında 263 saatlik bir atölye emeği vardı.

Nicole Kidman da markanın 2026 couture koleksiyonundaki 45 numaralı look'un geceye uyarlanmış bir versiyonunu giydi. Bu özel tasarımın hazırlanması 980 saat sürdü; elbisede 18 bin 900 işlemeli unsur kullanıldı.

Teyana Taylor'nın giydiği elbisenin yapımı bin 225 saat sürdü. Tasarımda yaklaşık 127 bin işlemeli unsur kullanıldı. Elbiseye Taylor'ın kızlarının isimleri işlendi.

DIOR

Jonathan Anderson kreatif direktörlüğündeki Dior, gecenin dikkat çeken markalardan biriydi.

Rose Byrne'ın look'u Anderson'ın ocak ayında Paris'te sunduğu ilk couture koleksiyonundaki 35 numaralı look'un kırmızı halı için yeniden çalışılmış bir versiyonuydu. Çiçek formundaki boncuk işlemeleri, Dior'un Vermont atölyesinde elde dikildi.

Dior cephesinde gecenin bir başka dikkat çeken görünümü de Frankenstein'ın yıldızı Mia Goth'a aitti. Goth, seçtiği özel Dior elbiseyle markanın bu sezon öne çıkan estetiğini taşıdı.

Priyanka Chopra Jonas, Oscar kırmızı halısındaki beyaz elbise çizgisini bu yıl da sürdürdü. Dior imzalı straplez gece elbisesi, keskin biçimde kurulan gövdesiyle başlıyor; ardından kalça hattında diyagonal biçimde toplanan drapelerle daha akışkan bir silüete açılıyordu. Yüksek yırtmaç boyunca ilerleyen siyah-beyaz tül detayları ise elbiseye düz bir beyaz gece elbisesinden fazlasını veriyor, görünüme hafif bir Old Hollywood hareketi katıyordu.

Mikey Madison'ın Dior tercihi, bu yılın Oscar kırmızı halısındaki "aşırıya kaçmadan iz bırakan" çizginin en iyi örneklerinden biriydi. Anora ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldıktan bir yıl sonra Dolby Theatre'a bu kez sunucu olarak dönen Madison, bordo-kırmızı kadife Dior elbisesiyle klasik Hollywood ihtişamına yaslandı.

ARMANI PRIVÉ

Oscar kırmızı halısında Giorgio Armani Privé, yüksek sesle değil, otoritesiyle konuştu.

Kate Hudson'ın açık yeşil tonlarındaki, taş ve kristal işlemelerle kaplı elbisesi; derin kalp yaka, peplum bel ve güçlü silüetiyle markanın o tanıdık zarafet anlayışını yeniden görünür kıldı. Giorgio Armani'nin ölümünün ardından ilk couture sunumuna imza atan Silvana Armani'nin daha kadınsı ve daha sağlam duran bakışı da bu seçimde hissediliyordu.

Armani Privé'nin Oscar gecesindeki bir başka güçlü örneği de Kerry Condon'dı. Derin V yaka ve baştan sona işlenmiş büstiyer, markanın yıllardır tekrar tekrar döndüğü, artık neredeyse imzasına dönüşmüş formüllerden biriydi. Condon'ın elbisesi, markanın 2025-26 sonbahar/kış Noir séduisant couture koleksiyonundaki 50 numaralı look'tu.

GUCCI

Gucci cephesinde hesap daha stratejikti. Moda evinin kreatif direktörlüğüne geçen yıl üstlenen Demna Gvasalia ile birlikte markanın kırmızı halı dili de yeniden sertleşmeye, daha belirgin bir gösteri duygusu taşımaya başladı.

Bu yüzden Demi Moore'un Gucci görünümü yalnızca tek bir gece elbisesi gibi değil, yeni dönemin Oscar kırmızı halısındaki ilk güçlü işaretlerinden biri gibi okunuyordu. Bu görünüm yalnızca gösterişli bir kırmızı halı tercihi değildi; aynı zamanda Gucci'nin geçmişteki ihtişamlı diline de bilinçli bir dönüş gibiydi. Elbise, Frida Giannini dönemindeki 2012 sonbahar-kış Gucci koleksiyonundaki bazı tüy ağırlıklı görünümleri hatırlatıyor, ama bu hafızayı Demna'nın daha sert ve daha çağdaş çizgisiyle yeniden kuruyordu.

Adrien Brody de markanın kırmızı halıdaki daha sakin ama bir o kadar etkili yüzünü taşıyordu. Bu yıl törene sunucu olarak katılan Brody, saten detaylı siyah Gucci yün smokiniyle gösterişsiz ama son derece otoriter bir duruş sergiledi.

VALENTINO

Valentino cephesinde Oscar kırmızı halısı, yeni dönemin vitrini gibiydi. 2024'te moda evinin başına geçen Alessandro Michele, kıyafeti yalnızca giyim olarak değil, karakter kuran bir araç gibi düşünüyor. Bu yüzden Valentino'nun Oscar görünümlerinde de yalnızca şıklık değil, hikâye, sahne duygusu ve hafif bir kostüm etkisi hissediliyordu.

Anne Hathaway'nin Valentino'su, gecenin en çok konuşulan görünümlerinden biriydi; ama bu etkiyi yalnızca gösterişli olduğu için yaratmadı. Alessandro Michele'in 2026 ilkbahar haute couture Specula Mundi koleksiyonundan seçilen straplez elbise, korseli yapısıyla bedeni sıkıca topluyor, ardından trompet biçiminde açılarak uzun bir kuyruğa dönüşüyordu.

Odessa A'zion ise Valentino'nun daha karanlık, daha bohem yüzünü taşıdı. Michele'in 2026 ilkbahar haute couture Specula Mundi koleksiyonundan seçilen görünümde, geniş yakalı yumuşak yapılı bir üst, siyah kadife çiçek işlemeleri ve gümüş kristallerle hareketleniyordu. Buna siyah kadife pantolon ve yine kadife bir kuşak eşlik ediyordu.