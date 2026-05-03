İDİL DEMİREL

Son dönemde lüks modanın kültürel alanda en çok yatırım yaptığı başlıklardan biri kitaplar. Kitap kulüpleri, edebiyat salonları, şiir ödülleri, imza günleri, bağımsız yayınlar ve markaya ait kitap seçkileri... Lüks markalar bugün yalnızca giydirmek istemiyor; okuma zevkine, entelektüel kimliğe ve kültürel aidiyet duygusuna da dokunmak istiyor. Şov dünyasının ünlü isimleri de bu trendi takip ediyor

POLİTİK VE SERT

Moda ile edebiyatı en sistemli biçimde yan yana getiren markalardan biri Miu Miu. Markanın Milano'da düzenlediği Miu Miu Literary Club (Miu Miu Edebiyat Kulübü), artık tek seferlik bir etkinlik değil; marka kimliğinin yerleşik parçalarından biri. 2026 edisyonu, Politics of Desire-Arzunun Politikası başlığıyla 22-24 Nisan tarihleri arasında Circolo Filologico Milanese'de yapıldı.

Program bu kez arzu, rıza, güç ve kadınlık gibi başlıkları tartışmaya açtı; etkinliğin kürasyonu yine yazar ve araştırmacı Olga Campofreda tarafından yapıldı. Miu Miu burada kitabı dekor gibi kullanmıyor. Edebiyatı gerçekten tartışmaya açıyor, kadın yazarları merkeze alıyor ve markanın etrafında daha düşünsel bir topluluk kuruyor. 2025'teki A Woman's Education-Bir Kadının Eğitimi başlıklı programın ardından, 2026'da bu çizgiyi daha politik ve daha sert bir zemine taşıdı.

KRALİYET AİLESİ DESTEĞİ

Chanel tarafında ise bu ilişki yeni değil, köklü. Markanın kurucusu Gabrielle Chanel'in, Fransız şair Pierre Reverdy, şair Jean Cocteau ve yazar Colette gibi isimlerle kurduğu ilişki, bugün markanın kamusal kültür programına dönüşmüş durumda.

2021'de başlayan Les Rendezvous littéraires rue Cambon - Rue Cambon Edebiyat Buluşmaları, hâlâ bu hattın merkezinde.

Programın yüzü Monako kraliyet ailesi mensubu, yazar ve Chanel marka elçisi Charlotte Casiraghi; yazarlar, düşünürler ve marka dostları Chanel'in edebiyat buluşmalarında bir araya geliyor.

2026'da düzenlenen son edisyonlardan biri, Katie Kitamura (Amerikalı romancı) etrafında şekillendi. Rue Cambon buluşmaları artık yalnızca salon etkinliği olmaktan çıkıp video ve podcast içeriklerine de yayılan bir kültür alanı haline geldi. Chanel burada kitabı trend diye değil, evin tarihine zaten ait olan bir dil olarak kullanıyor.

YILLIK SEMPOZYUM DÜZENLİYOR

Prada'nın kitap ve metinle kurduğu ilişki daha doğrudan bir book club (kitap kulübü) biçiminde ilerlemiyor. Ama marka, düşünceyi ve kültürel tartışmayı kamusal yüzünün merkezine yerleştirmekte çok istikrarlı. Bunun 2026'daki en görünür örneği Prada Frames oldu. Beşinci edisyonu düzenlenen bu yıllık sempozyum, In Sight-Göz Önünde başlığıyla Milano'da yapıldı ve görüntünün bilgi, gerçeklik ve iktidarla kurduğu ilişkiyi tartıştı. Prada'nın burada yaptığı şey kitabı süs olarak kullanmak değil; düşünceyi markanın asli parçası haline getirmek. Yani Prada'da kültürel ağırlık dekoratif değil, yapısal bir şey.

EDEBİYAT KLASİKLERİ İLHAM OLDU

2026'da kitapla en doğrudan oynayan markalardan biri Dior oldu. Markanın kreatif direktörü Jonathan Anderson, markadaki ilk koleksiyonunda ikonik Book Tote modelini gerçekten 'kitap' gibi yeniden düşündü. Fransız yayınevi Les Saints Pères iş birliğiyle hazırlanan bu yeni seri, çantayı klasik edebiyat metinlerinin kapaklarıyla yeniden kurdu. Dracula, Ulysses, Les Fleurs du Mal ve In Cold Blood gibi eserler, bu kez çanta yüzeyine taşındı. Dior'un burada yaptığı şey: yıllardır adı Book Tote olan çantayı ilk kez gerçekten kitap fikriyle buluşturuyor. Yani aksesuar ismini, edebi bir nesneye dönüştürüyor.

İNTERNET DOSTU KAMPANYA

Bu yıl kitapları en oyunlu, en internet dostu şekilde kullanan marka ise Coach oldu. 2026 ilkbahar sezonunda tanıtılan mini book bag charm'lar, ilk bakışta yalnızca sevimli birer çanta süsü gibi görünüyor. Ama açıldıklarında gerçekten okunabilen sayfalara sahipler. Coach bu seri için uluslararası yayınevi Penguin Random House ve Reese Witherspoon'ın Gen Z odaklı okuma kulübü Sunnie Reads ile çalıştı.

Jane Austen ve Maya Angelou gibi isimlerin eserleri, bu kez avuç içi kadar küçük deri ciltlerin içine yerleştirildi. Kampanyanın adı da boşuna Explore Your Story-Kendi Hikayeni Keşfet değildi. Coach burada kitabı gerçek anlamda taşınabilir bir kimlik işaretine dönüştürüyor. Yani "Ne okuyorsun?" sorusu, bu kez doğrudan çantanın üstünde taşınan bir stile dönüşüyor.