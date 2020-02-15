Son dönemde birçok müzikli oyunla karşı karşıyayız.

DasDas'ın yeni oyunu 'Ben Varım' da gerek sahne dekoru, gerek oyunculukları ve şarkılarıyla öne çıkan müzikli oyunlardan. Alper Baytekin, Didem Balçın, Ecmel İs, Erdem Akakçe, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem, Tuğrul Tülek ve Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı, Alman yazar Peter Lund'un kaleminden çıkan oyunda; mucize olmayan bir olayın mucizeleştirilmesi anlatılıyor.



ENGELLİ BİR ÇOCUK

23 Ocak'ta seyirciyle buluşan 'Ben Varım', sekiz kişilik oyuncu kadrosunun yanı sıra altı kişilik Mucize Orkestrası ve 12 kişilik dans ekibiyle sanırım DasDas'ın en kalabalık kadrolu oyunu. Ümit Aydoğdu'nun yönettiği oyunda; Didem Balçın, hayattan umudunu kesmiş kasiyer 'Jasmine'i canlandırıyor. 'Jasmine', beyin kanaması geçiren babası (evin babasının cansız manken olması çok yaratıcı), televizyondan medet uman kanser annesi, sorumsuz kardeşi ve işsiz kocasıyla aynı evde yaşıyor.

Aile sahibi olmak istediği için çocuk doğurmaya karar veriyor. Başta kocası ve annesinin 'Biz kendimiz geçinemiyoruz, ne çocuğu' tepkilerine aldırmadan doğuruyor ama çocuk sağlıklı doğmuyor.

Üstelik işsiz de kalınca iyice umudunu kesiyor ve intihara teşebbüs ediyor. İşte sonrası tam bir mucize...

Tuğrul Tülek'in canlandırdığı 'Johannes Fonfara' adındaki TV programının sunucusunun devreye girmesiyle, çocuğun dezavantajlı durumu avantaja çevriliyor. 'Johannes'in acılardan ve insanların mağduriyetlerinden beslenen programında yardım kampanyaları yapılıyor, bağışta bulunuluyor aileye. Engelli çocuk bir anda mucize çocuğa dönüşüyor. Hem sunucunun, hem de 'Jasmine'in hayatı bir anda değişiyor.

Sokakta yürüyemez hale geliyorlar.

Herkes mucize çocuktan ve dolayısıyla annesinden medet umuyor. Bu noktada oyunda medya maymunluğuna ve menajerlere gönderme de yapılıyor.

'Ben Varım'da Oktay Köseoğlu'nun yaptığı müzikler akılda kalıyor. Bu oyun da rap furyasından nasibini almış. Oyuncuların solo performansları da gayet iyi.

'Ben Varım', genel itibariyle kişisel gelişim kitabı etkisi yaratıyor. Her şeye rağmen mutlu olmayı, umudunu kaybetmemeyi ve 'Ben varım' diyerek inatla ayakta kalabilmeyi öğütlüyor.



Anne acısına rağmen sahneye çıktı

Her zamanki yüksek enerjisiyle fark yaratan Tuğrul Tülek'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Aynı zamanda 'Hedda Gabler'da da rol alan Tülek, 'Aşk Geçmişim' adlı oyunun da yönetmeni. Bir yandan da kurduğu YaDa adlı müzik grubuyla konserler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden oyuncu, cenazeden iki gün sonra 'Hedda Gabler'le sahneye çıktı. Bu vesileyle kendisine tekrar baş sağlığı diliyor ve azminden dolayı kutluyorum.