Oyuncu İlayda Akdoğan: Korona yüzünden evden dışarı adım atmıyoruz

Oyuncu İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisini ziyaret için gittiği İran’da mahsur kaldığını açıkladı: “Gorgan şehrine 10 günlüğüne geldim ama virüs olayı çıktı. Eve kapalı kaldık. Bir an önce ülkeme dönmek istiyorum”

Bugüne kadar birçok dizide rol alan İlayda Akdoğan, İranlı sevgilisini görmeye gittiği İran'da korovirüs sebebiyle mahsur kaldı. İran'daki salgından sonra uçaklar iptal edilince Türkiye'ye dönemeyen genç oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"9 aydır birlikte olduğum erkek arkadaşım İranlı bir basketbolcu. Ben de o yüzden sık sık İran'a gidip geliyorum ama ilk kez geri dönemiyorum. Gorgan'dayım. Arabayla 7-8 saat mesafedeyim Tahran'a..."







Ülkeye gitmeden önce orada salgının olduğunu bildiğini ama virüsten korkmadığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Ben geldiğimde vakalar artmaya başladı. 1.5 hafta kalırım diyordum, Allah'tan koca bavulla gelmiştim. Evden dışarı bile çıkamıyoruz, puzzle aldırttım, onu yapıyoruz. Sabah-akşam evde yemek yiyoruz."

Şu an virüsün kendisine bulaşmadığını söyleyen oyuncu, "Hastalık kapmadan ülkeme dönmek istiyorum" dedi.



'DEZENFEKTAN MADDELERLE DUŞ ALIYORUZ'

İran'da salgın nedeniyle ilginç bir yaşam olduğunu belirten İlayda Akdoğan, sevgilisiyle birlikte virüse karşı aldıkları önlemleri de şöyle anlattı: "Dışarıdan arkadaşlar gelince çok titiz davranıyoruz. Kıyafetler değişiyor, dezenfektanlı suyla duş alıyoruz. Herkes normal hayatından kopmuş şekilde hastalıktan korkarak yaşıyor."