Tiyatrokare kurucusu Nedim Saban'la önceki gün Instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdik. Saban'ın 13 Mart'ta dünyaca ünlü sanatçı John Malkovich'le buluşması salgın sebebiyle karambole gitmişti. Aynı şekilde usta oyuncu Nevra Serezli'nin 11 yıl aradan sonra sahneye döndüğü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyun da dolu dizgin yoluna devam ediyordu.



Pandeminin tiyatroya yaklaşımı değiştirdiğini söyleyen Saban, "Biz, 65 yaş üstü deneyimli oyuncuların yer aldığı bir kurumuz. Şimdi Nevra (Serezli) Abla'ya ben "Nasıl gel sahneye çıkalım" derim. Bir şey olmayacağını nasıl garanti ederim. O yüden biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü salon kapasitesini düşürdüğümüz zaman maliyetimizi karşılayamıyoruz. Normalde anca yüzde 75 seyirci gelirse kiramızı, maliyetimizi karşılıyoruz. Kapasite sınırlaması olursa işin ekonomik boyutu bir tarafa, ne bir reaksiyon alırız ne de tadı olur" diye konuştu. "İyi ki bir salona yatırım yapmadım. Mekânı yaşatmak çok zor. Şu an en büyük hayalim tiyatromu ayakta tutabilmek" diyen Saban, diğer yandan zamanında Küçük Sahne, Karaca Tiyatrosu, Çevre Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu'nda oynanan oyunların Türkiye'yi nasıl etkilediğini araştırıyor. Ondan da çok ilginç bilgiler çıkacağına eminim.



'TİKSİNDİM'

Saban, son birkaç gündür sosyal medyada yapılan ahlaksız ve insanlık dışı yorumlara kayıtsız kalmadı. Sosyal medyaya düzenleme getirilmesi konusunu Saban'a da sorduğumda şu yanıtı aldım: "İnanılmaz derecede tiksindim. İçimden Twitter'a girmek bile gelmedi. Annesi, babası, dedesi hiç önemli değil. Bir bebek için bir şey söylenmesi çok acı. Burada bir otokontrol geliştirmek, sosyal medyayı silah olarak kullanmamak gerekiyor. Bu klavye kahramanlığı değil, tamamen korkaklık.'



PERDELER 4 AY SONRA AÇILDI

Pandemiyle mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı. Örneğin, Devlet Tiyatroları, 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları' ile tiyatroseverlerle yeniden buluştu. Ankara'daki Macunköy Yerleşkesi'nde '80 Günde Devr-i Alem' oyunu sahnelendi. Yine DT'nin çocuk oyunu 'Kamyon Tiyatro Projesi' önceki gün Erzincan'da sahneye koydu. Onun yanı sıra ünlü oyuncu Hakkı Ergök, şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden yola çıkarak kurguladığı 'Veli'nin Oğlu Orhan' oyunuyla Küçükçekmece Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirci karşısına çıktı. Eserde, Orhan Veli'nin şiirleri tambur eşliğinde yorumlandı. Salgın tedbirleri kapsamında 279 kişilik salonda 31 izleyici karşısına çıkan Ergök'le konuştum. Ergök, "Aylar sonra sahneye çıkarak örnek olmanın mutluluğunu yaşıyorum ama bir yandan da hüzünlüyüm tabii. Sahnede sosyal mesafeye dikkat ettik. Zaten tek kişilik bir oyun. Müzisyen arkadaşımla aramda da mesafe vardı" dedi.



Belediyelerin sahnelerini açmaları lazım

Peki nasıl oldu? Oyun öncesi sahne, kulis, salon ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Girişte herkesin ateşi ölçüldü. Maskesi olmayana maske verildi. Oyun da maskeyle seyredildi. Daha ne kadar bu şekilde devam eder bilemiyorum. Çünkü bu kadar az izleyiciye oyun yapmanın hiçbir geri dönüşü yok. O yüzden belediyelerin sahnelerini açması ve belli kurumların tiyatroya destek olmaları şart.