

İyas ile Asya'nın büyük aşkı... Sevgi ve emeğin hikayesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı; Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın Atıf Yılmaz imzalı 1978 yapımı filmdeki performanslarını unutmamız mümkün mü? Cahit Berkay imzalı film müzikleriyle Türk sinemasını unutulmazları arasına giren Cengiz Aytmatov'un unutulmaz eseri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından tiyatroya uyarlandı. Murat Karasu yönetmenliğinde 2 aylık sıkı bir hazırlıkla sahneye uyarlanan oyun, önceki gün Ankara'da Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirciyle buluştu. Oyunda, 'İlyas' karakterini Uğur Çavuşoğlu, 'Asya'yı Feray Darıcı canlandırıyor. Eserin tiyatro versiyonunda da yine Berkay'ın müzikleri de kullanılıyor. Oyunun İstanbul turnesini dört gözle bekliyorum. Hatta oyunu Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile birlikte izlesek ne güzel olur...



Tiyatro Festivali için geri sayım

Tiyatroseverlerin merakla beklediği 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı hafta içinde açıklandı. İKSV tarafından düzenlenen Festival, 14 Kasım'da Yapı Kredi Bomontiada'da 'Diagonale Ascendante' adlı dans gösterisiyle başlıyor. Bu yıl festivalin Onur Ödülleri; dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove'a sunuluyor. 24 yerli 4 uluslararası yapımın yer aldığı festivalde Mustafa Övül Avkıran'ın 'Dumrul ile Azrail', Sami Berat Marçalı'nın yazıp yönettiği 'Komik', Yolcu Tiyatro'nun Ahmet Sami Özbudak imzalı 'Gomidas', Nejat İşler'in rol alacağı 'Eften Püften Şeyler' gibi oyunlar seyirciyle buluşacak. Beni en çok heyecanlandıran oyun ise Güngör Dikmen'in kaleminden çıkan 'Ben Anadolu' adlı oyun. Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam'Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınıyor. Bu arada festival oyunlarının biletleri de dün satışa çıktı. 'Varlık', 'Kuğu Gölü', 'Lear Mutfakta' gibi online etkinliklerin biletleri 20 lira olarak belirlendi. Genel satıştaki bilet fiyatları da oldukça makul (Öğrenci: 45 TL, 1. kategori 85 TL) Bu fırsat kaçmaz.



Sahneyi özel tiyatroya açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi sebebiyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşayan tiyatroculara destek sağlamaya devam ediyor. Bu yıl 328 özel tiyatro projesine yaklaşık 12 milyon lira destek sağlayan bakanlık, Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini Kovid-19 salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis ediyor. Özel tiyatroları desteklemek üzere yapılacak tahsisler, 1 Aralık 2020 ile 15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların 10 Kasım'a kadar, diğer aylar için yapılacak başvurular ise 2 ay önceden oyun metniyle birlikte ozeltahsis@ devtiyatro. gov.tr adresine iletmeleri isteniyor.